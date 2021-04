Wordt Ajax zondag tóch nog kampioen?

Ajax - FC Utrecht was een inhaalwedstrijd. Ondanks het gelijkspel vergrootte Ajax de voorsprong op de concurrenten PSV en AZ tot twaalf punten. Toch is het resultaat een domper, want Ajax heeft het binnenhalen van de titel dit weekend niet meer in eigen hand.

Helpende hand PSV

Dat zit zo: Als Ajax zondag van AZ wint, is Ajax door de Alkmaarders niet meer te achterhalen op de ranglijst. Maar mocht PSV 'gewoon' van FC Groningen winnen, dan blijft het verschil tussen Ajax en PSV twaalf punten met nog vier duels te spelen. Ajax is dan officieus kampioen. Immers theoretisch zou PSV nog langszij kunnen komen, al hebben zij een véél slechter doelsaldo. De ploeg van trainer Erik ten Hag ontvangt de kampioensschaal in dat geval vrijwel zeker een week later in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

Wat zou helpen, is als PSV zaterdagavond thuis tegen FC Groningen punten verspeelt. In dat geval kan Ajax in punten uitlopen en is het kampioenschap alsnog een feit. Speelt PSV gelijk dan moet Ajax winnen van AZ; verliest PSV dan is Ajax bij een gelijkspel officieus kampioen, omdat AZ dan in punten nog op gelijke hoogte zou kunnen komen. Overigens legt AZ het op doelsaldo ook af tegen Ajax.

Kampioenschap in De Kuip

Verliezen zowel Ajax als PSV dan blijft het verschil tussen die twee ploegen gelijk, maar slinkt de voorsprong van Ajax op AZ naar negen punten met nog vier duels te spelen. In dat scenario is een kampioenschap een week later óók onzeker. Mogelijk krijgt Ajax de schaal dan pas op 9 mei. Op die zondag staat de Klassieker Feyenoord - Ajax op het programma...

Volg Ajax - AZ en alles over het mogelijke landskampioenschap van Ajax zondag vanaf 14.00 uur in een extra lange radio-uitzending van NH Sport.