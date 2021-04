Ajax heeft moeite met FC Utrecht en blijft steken op gelijkspel

De kampioensstress lijkt toe te slaan bij Ajax. In de Johan Cruijff Arena kwamen de Amsterdammers in het inhaalduel niet voorbij FC Utrecht: 1-1. Door deze uitslag heeft Ajax het kampioenschap van zondag niet meer in eigen hand.

Utrecht was ook na de goal een aantal keren dreigend voor het doel van Maarten Stekelenburg. Met name in de tegenaanval kwamen de Domstedelingen er gevaarlijk uit. Kerk dacht Utrecht even op 0-2 te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In de openingsfase had Ajax de handen vol aan FC Utrecht, dat opvallend sterk begon aan de wedstrijd. In de 12de minuut vloerde Nico Tagliafico tegenstander Gyrano Kerk in de zestienmeter. Simon Gustafson benutte de daaropvolgende penalty.

David Neres en Sebastien Haller kregen namens Ajax nog twee grote kansen voor rust. Neres kreeg de bal in twee instanties niet langs Utrecht-doelman Eric Oelschlägel en Haller kopte even later op de vuisten van de Duitse sluitpost. De bezoekers gingen met een voorsprong de rust in, wat zeker niet onverdiend te noemen was.

Opmerkelijk moment

De Amsterdammers kwamen beduidend sterker uit de kleedkamer dan in de eerste helft. De ploeg van Erik ten Hag zocht nadrukkelijker de aanval en ging op jacht naar de gelijkmaker. Via invaller Davy Klaassen leek Ajax na 59 minuten op gelijke hoogte te komen, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Op tv was te zien dat het geen buitenspel was, maar omdat de marge minder dan tien centimeter was, besloot de VAR mee te gaan in de beslissing van de arbitrage. Daardoor bleef Utrecht op voorsprong staan.

Ajax rammelde nadrukkelijker aan de poort en was via Edson Alvarez opnieuw dichtbij de gelijkmaker. De Mexicaan kopte de bal op de lat. Twintig minuten voor tijd was het wel raak. Diezelfde Alvarez gleed de 1-1 binnen uit een voorzet van Tadic.

