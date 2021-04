Ajax bevestigt komst Vitesse-doelman Remko Pasveer

De kersverse bekerwinnaar liep zich afgelopen zondag in de KNVB-bekerfinale regelmatig stuk op de uitstekend keepende Pasveer. Desondanks verloor Vitesse door een doelpunt van David Neres in blessuretijd met 2-1.

Pasveer keepte eerder voor FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo en PSV. Sinds 2017 stond hij bij Vitesse onder contract. Hij wilde wel blijven in Arnhem, maar kon geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract. Ajax hapte toe, nadat bleek dat de Amsterdammers er in de onderhandelingen met André Onana niet uit kwamen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars: "Remko heeft de afgelopen twee seizoenen in de basis van Vitesse laten zien een stabiele en goede keeper te zijn, die ook goed kan meevoetballen. We denken dat hij daardoor goed bij Ajax past. Je ziet ook dat naarmate Remko ouder wordt, hij ook steeds beter is geworden. Het is de verwachting dat Maarten Stekelenburg op korte termijn bijtekent, waarmee we een stabiele basis hebben voor komend seizoen."