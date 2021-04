AZ-speler Wijndal kijkt uit naar topper tegen Ajax

"Het is altijd wel een bijzondere wedstrijd natuurlijk", zegt "Wijndal over de clash tussen de nummer Noord-Hollandse kemphanen. "Maar ik denk niet dat ik er anders in ga dan normaal. Het is gewoon een belangrijke wedstrijd voor ons."

Wijndal treft in de wedstrijd tegen Ajax Nicolás Tagliafico. Samen zijn zij misschien wel de twee beste linksbacks van Nederland, maar Wijndal ziet het aankomende duel niet als een strijd tussen hen. "Nee, eigenlijk niet. Als hij Nederlands was misschien wel. Ik zie het niet echt als een concurrent op die manier dat ik moet bewijzen dat ik beter ben dan dat hij is."