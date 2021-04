AZ kan dit weekend twee kampioensfeestjes verknallen

"Ik heb het inderdaad voorbij zien komen", lacht AZ-trainer Pascal Jansen over het eventueel verknallen van twee kampioensfeestjes. "We weten wat er op het spel staat. Maar wij hebben zo onze eigen redenen om van Ajax te willen winnen. We hebben dit jaar al twee keer van ze verloren."

Vorig seizoen was dat anders, toen werd er zelfs twee keer van Ajax gewonnen. Maar dit seizoen verloor AZ zowel in de beker (0-1) als in de competitie (0-3) tegen Ajax. "Normaal gesproken spelen we met meer agressiviteit", blikt Jansen terug op de twee wedstrijden tegen Ajax eerder dit jaar.

Maar na vier overwinningen op rij in de eredivisie, reist AZ met vertrouwen af naar Amsterdam. Jansen: "We zitten nu in een andere fase. Ik vind ons enorm gegroeid als team. We zijn beter aan de bal en hebben natuurlijk een hele sterke reeks achter de rug."

Ritme vs. rust

AZ heeft zich in alle rust kunnen voorbereiden op kraker tegen Ajax. De Alkmaarders speelden 10 april hun laatste officiële duel thuis tegen Sparta (2-0 winst) en hebben op een oefenduel tegen FC Utrecht na, twee weken rust gehad. Voor Ajax geldt dat niet. De wedstrijd tegen AZ is voor de Amsterdammers maar liefst de vijfde wedstrijd in twee weken tijd.

Voor Ajax was het een week met ups en downs. Vorige week donderdag werden ze in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma en zondag sleepten ze de KNVB-beker binnen. Morgenavond staat er nog een inhaalwedstrijd op het programma. Dan speelt Ajax om 18.45 uur thuis tegen FC Utrecht.