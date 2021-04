Nieuwe 'superkabel' voor datacenters tussen IJmuiden en Engeland

Op het eerste gezicht lijkt het een doodnormale bouwput, de afzetting op de parkeerplaats bij het strand van IJmuiden aan Zee. Niets wijst erop dat hier wordt gewerkt aan misschien wel de belangrijkste kabelverbinding tussen Engeland, Nederland en de rest van de wereld. Toch is het zo.

Op de parkeersplaats bij het strand wordt een gat gegraven voor de nieuwe kabel - NH Nieuws / Dennis Mantz

"We bouwen hier critical infrastructure", legt de Brit Kevin Dean, hoofd marketing van EuNetworks uit. Een mond vol, maar het komt neer op een slagader voor internetdiensten in West-Europa. "Zelf spreken we hier over een super-snelweg." EuNetworks, een internationaal bedrijf met haar hoofdkantoor in Londen, bouwt en beheert duizenden kilometers aan kabelverbindingen in Europa. Door hun glasvezelnetwerk schiet data van datacenter naar datacenter, stad naar stad en land naar land. Denk hierbij aan je virtuele familiefoto’s, games en chatgesprekken. Maar vooral bedrijven, die steeds vaker ‘in de cloud’ werken, hebben profijt hebben van de verbinding.

Eerste in 20 jaar De huidige kabels tussen Engeland en Nederland, die eind jaren-’90 zijn aangelegd, lopen inmiddels tegen het einde van hun levensduur. De nieuwe kabel bij IJmuiden wordt de eerste in zijn soort in de Noordzee, met bijna twee keer zoveel capaciteit. Dat de kabel in Noord-Holland aan land komt is niet willekeurig gekozen. Amsterdam is al jarenlang een van de belangrijkste internetknooppunten van de wereld en met de komst van datacenters bij Agriport, Schiphol-Rijk en Almere, wordt die status alleen maar versterkt. Een dergelijke superverbinding ligt al tussen Londen en Dublin. Amsterdam wordt daar dus nu, via de kabel bij IJmuiden, op aangesloten. De verschillende datakabels in de Noordzee bij Noord-Holland (locaties bij benadering). Tekst gaat door onder de kaart

"We versterken hiermee echt de economische banden tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld", zegt Dean, verwijzend naar het belang van goede dataverbindingen tussen steden. "Dit systeem is state of the art en de eerste in 20 jaar tijd." Bouwproces Aan de aanleg van de kabel is een lang traject vooraf gegaan. Zo moest er met beide landen onderhandeld worden voor vergunningen, een proces dat ongeveer twee jaar duurde. Er moest voor bepaalde gedeeltes zelfs toestemming worden gevraagd van de Britse koningin. Inmiddels is de bouw in volle gang. Op de parkeerplaats bij het strand wordt nu gewerkt aan een 17-meter diep gat, vanwaar de kabel getrokken gaat worden naar een tijdelijk platform op 400 meter uit de kust. Hierna wordt de kabel vervolgens in de bodem van de Noordzee begraven.

Quote "Dit zou kunnen leiden tot de opkomst van nieuwe technologiehubs tussen IJmuiden en Amsterdam" KEvin Dean

Bij de aanleg wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek. Met gebruik van camera’s wordt gezocht naar lage punten van zandgolven op de bodem van de zee, waardoor de kabel in de loop van de tijd door de stroming vanzelf verdwijnt onder een laag zand. "Dit proces biedt de kabel meer bescherming door deze dieper in te graven, en heeft ook een lagere impact op het milieu." tekst gaat door onder het kader

Beveiliging Over de Noordzee tussen Nederland en Engeland liggen een handvol datakabels, vooral uit de jaren-’90 (zie kaart hierboven). De belangrijkste op dit moment is de Atlantic Crossing 1 (AC-1), die loopt van New York naar Beverwijk, via Engeland en de Duitse wadden. De plek waar de kabel aan land komt, is zelfs door de Amerikaanse regering bestempeld als kritieke infrastructuur. Beverwijk werd zelfs genoemd in de WikiLeaks-documenten. De aanlanding van de kabel in IJmuiden behoort net als de AC-1 tot de ‘kritieke infrastructuur’ en zal ook stevige beveiliging krijgen. Hoe precies kan EuNetworks uiteraard niet zeggen, maar de locatie zal fysiek en virtueel beveiligd worden.

Het daadwerkelijk trekken van de kabel begint in juni. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de parkeerplaats hersteld. Tech-hub bij IJmuiden? De komst van de kabel biedt ook kansen voor bedrijven in de regio, zegt Dean. “Internetbedrijven, inclusief datacenters, kunnen zich vestigen in de buurt van de kabel. Dit zou kunnen leiden tot de opkomst van nieuwe technologiehubs tussen IJmuiden en Amsterdam.” Of dat betekent dat er straks ook datacenters staan in de haven van IJmuiden, is maar zeer de vraag. Volgens Ton van der Scheer van ondernemersvereniging OV IJmond is de grond daar namelijk schaars. "We zien daar eerder havengerelateerde bedrijven heentrekken", laat hij weten. Toch kan het de ondernemers in de IJmond zeker wat bieden. "We waren al goed verbonden per zee, nu ook per kabel", grapt Van der Scheer.