Hoge vaccinatiegraad in verpleeghuizen leidt vaak niet tot grote versoepeling

Ondanks de hoge vaccinatiegraad, blijven grote versoepelingen rondom de bezoekregeling in veel verpleeghuizen uit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen. De onderzoekers dringen aan op verdere versoepelingen, maar verpleeghuizen zijn volgens hen terughoudend.

Bijna iedereen bij Amaris, waar onder meer wonen met zorg wordt aangeboden in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemland, is ingeënt. Met een vaccinatiegraad van 90 procent, lijkt het einde al aardig in zicht. Ook bij Zonnehuisgroep Amstelland loopt het percentage vaccinaties hoog op. Ook daar zijn meer dan 90 procent van de inwoners beschermd.

Hoge vaccinatiegraad

De twee voorbeelden staan niet op zichzelf. Ook het merendeel van de bewoners van de woonzorglocaties van De Zorgcirkel, onder meer actief in Zaanstreek-Waterland, Purmerend, Edam-Volendam, Alkmaar, Heiloo en Egmond, is volledig gevaccineerd. Hier ligt het percentage boven de 80 procent.

Dat het de goede kant op gaat met de hoeveelheid vaccinaties blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen. Ook zij concluderen een hoge vaccinatiegraad van rond de 80 procent in de meeste verpleeghuizen in Nederland. En dat leidt tot veel enthousiaste reacties en opluchting, zoals bij de bewoners van zorginstelling Nieuw Unicum in Zandvoort. Hier is ondertussen 96 procent van de bewoners gevaccineerd en dat was reden voor een klein feestje.

Ook in Westerhof in Enkhuizen wordt er volop gevaccineerd. Bijna alle bewoners raakten in december besmet, 17 van hen overleefden het niet. "Het zal nooit meer worden zoals het was, maar we gaan de goede kant op", vertelt verpleegkundige Anke Groot. Er raakte uiteindelijk maar één bewoner niet besmet, de 97-jarige Dirk-Pieter Louwerman. Dat meneer Louwerman vandaag zijn tweede prik kreeg voelt voor de medewerkers ook als een afsluiting van een nare periode.

Weinig extra vrijheid

Maar volgens de deskundigen van het onderzoek leidt de hoge vaccinatiegraad en de forse afname in het aantal besmettingen niet tot grote versoepelingen in de bezoekersregeling. Volgens de onderzoekers zou dat wel snel moeten plaatsvinden. Ook de Algemene Nederlandse Bond Voor Ouderen reageert teleurgesteld op het uitblijven van versoepelingen voor verpleeghuizen: "Er is nog steeds weinig extra ruimte, terwijl dat gezien de vaccinatiegraad wel zou kunnen", laat woordvoerder Renate Evers weten.