Blijdschap na vaccinaties bij verzorgingshuis: '17 bewoners verloren door corona'

"Het zal nooit meer worden zoals het was, maar we gaan de goede kant op." Bij verpleegkundige Anke Groot van het Enkhuizer verpleeghuis Westerhof zijn de wonden van de gitzwarte decembermaand nog niet geheeld. "Er zijn zeventien bewoners overleden door corona." Maar nu de meeste mensen zijn gevaccineerd en het huis al een tijd besmettingsvrij is, gloort er licht aan het eind van de tunnel.

"We hadden tot december nog geen besmetting gehad. En toen ging het van de één naar de ander", legt verpleegkundige Myrna Bielsma uit. "Op de piek waren het drie mensen op één dag, dat was ongelooflijk." Collega Anke vult aan: "Het voelde alsof ze tussen je vinger door glipten. Je probeerde ze beter te maken, maar het virus was zo sterk dat veel mensen niet meer beter werden." Eén bewoner niet besmet Behalve bewoners, kregen ook veel medewerkers corona. De enige die niet besmet is geraakt, is de 97-jarige Dirk-Pieter Louwerman. Maar omdat hij Alzheimer heeft, heeft hij niets van alle gebeurtenissen meegekregen. Voor de familie was het wel een zware periode, omdat het tehuis op slot ging en er geen bezoek mocht komen. "Dan kwam ik om de was op te halen in de sluis bij de ingang en dan werd weer een lijkkist naar buiten gedragen. Daar word je niet vrolijk van. Ook merk ik toch dat mijn vader ons wel gemist heeft. Hij is ook wel emotioneel, dat was hij vroeger nooit", vertelt zijn zoon Willem Louwerman.

Sinds januari is het tehuis besmettingsvrij. "Dat gevoel was toen heel dubbel. We waren aan de ene kant blij dat we weer op adem konden komen, maar aan de andere kant heb je een heel leeg huis. De helft is er niet meer", aldus verpleegkundige Anke.



Dat meneer Louwerman vandaag zijn tweede prik kreeg voelt voor de medewerkers ook als een afsluiting van een nare periode, legt verpleegkundige Myrna uit. "Dit is weer het normale. Dat er weer mensen in het restaurant komen. Met elkaar eten, koffie drinken. Dat geeft een goed gevoel" Bekijk hier ook de uitgebreide reportage op Youtube: