Eerst moest het leger helpen, nu gaat verpleeghuis De Bolder steeds verder open

HUIZEN - Na een heftige quarantaineperiode gaat verpleeghuis De Bolder weer de goede kant op. Eerder dit jaar geleden werd het Huizer wooncentrum voor dementerende ouderen getroffen door een zware corona-uitbraak. Toen moest zelfs het leger defensie ingrijpen om goede zorg voor de bewoners te blijven garanderen. Na die ingrijpende situatie krijgen bewoners van het complex nu eindelijk weer meer vrijheid.

De Bolder ontving begin dit jaar militaire hulp om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen - Vivium Zorggroep

"Het was een heel heftige periode", zegt Marius van de Veen, locatiemanager van De Bolder. "Een behoorlijke ingrijpende uitdrager voor zowel bewoners als medewerkers." Het zorgcomplex werd begin dit jaar getroffen door een zware corona-uitbraak. Een kwart van de bewoners bleek toen besmet te zijn met het virus. De Bolder luidde toen het noodalarm en ging per direct op slot. Ook het ziekteverzuim onder medewerkers was erg hoog. Daarom heeft De Bolder tijdens die quarantaineperiode militaire hulp gekregen. Ruim twee weken lang hebben acht zorgmedewerkers het werk overgenomen van de besmette personeelsleden. "Er zijn grenzen aan wat een mens kan. De situatie vroeg veel van ons, dus wij hadden gewoon meteen ondersteuning nodig", aldus Van de Veen. Het wooncomplex werd toen opgedeeld in cohorten, zodat bewoners zo min mogelijk werden belast door het ziekzijn en gewoon samen konden leven. De Bolder wordt voornamelijk bewoond door ouderen met zware klachten van dementie, maar het personeel merkte weldegelijk dat de vreemde coronaperiode niet aan ze voorbijging. "Ze merkten echt wel dat er iets gaande was", zegt Helen van Ees, sociaal agoog. "Wel bleef het lastig om ze uit te leggen dat het ‘corona’ was, en dat het overal in de wereld speelde." Weer de goede kant op Sinds het vertrek van defensie in half januari is De Bolder volledig coronavrij. Na een moeilijke periode gaat het nu dus weer de goede kant op. Locatiemanager Van de Veen is trots en kijkt met genoegen terug op de samenwerking met de militairen. "Ze hebben ons over een heel moeilijke hobbel heen geholpen. Samen is het ons gelukt om bewoners de zorg te geven die ze nodig hadden."

Overal in Nederland zijn zorggroepen druk bezig met vaccineren. Zo is ruim negentig procent van de bewoners van zorggroep Amaris inmiddels volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Bovendien zijn alle locaties van Vivium, waar De Bolder ook onder valt, volledig coronavrij. Desondanks blijven de zorggroepen alert, omdat er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid is over de mogelijkheid tot verspreiding van het virus ná vaccinatie, laat een woordvoerder weten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid maakt het vaccineren versoepelingen in de verpleeghuizen mogelijk. Bewoners van De Bolder kunnen bijvoorbeeld sinds een aantal dagen weer deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo kunnen ze naar de kapper, wandelingen maken, bloemenschikken, en schilderen. Marianne Knol (74) is daar superblij mee. “Heerlijk. Heb ik lekker wat te doen.” Mevrouw Knol versiert een groot kamerscherm voor in haar woning. Ook heeft ze meerdere schilderijen gemaakt en gedoneerd aan De Bolder, waar ze woont. Daar is ze een waar begrip en staat ze bekend als een echte kunstenaar. Bekijk hieronder hoe het bewoners van De Bolder, als Mevrouw Knol, afgaat na een moeilijke coronaperiode. Tekst loopt door onder de video.

Versoepelingen in de Bolder na zware coronaperiode - NH Nieuws

Na een zware periode achter de rug te hebben, gaat het De Bolder nu dus weer goed af. De vaccinatiegraad onder bewoners is hoog; op drie mensen na is iedereen inmiddels volledig gevaccineerd. Het wooncomplex is nu weer open voor bezoek en bewoners kunnen weer deelnemen aan allerlei activiteiten. "Ze hebben weer meer bewegingsvrijheid en dat vinden wij heel belangrijk", zegt locatiemanager Van de Veen gemoedelijk. De versoepelingen stoppen niet daar, want het ministerie van Volksgezondheid wil binnenkort nog verder versoepelen, blijkt uit recente berichtgeving. Zo hoeven bewoners van woon- en zorgcentra binnenkort geen anderhalve meter afstand meer te houden. Ze mogen weer knuffelen en meerdere bezoekers ontvangen. Met als voorwaarde dat de bezoekers gevaccineerd zijn, of op zijn minst negatief getest. Het gaat de goede kant op, maar honderd procent garantie heeft De Bolder nog niet. Van de Veen vindt het belangrijk om alert te zijn, maar is heel blij met de versoepelingen. Hij vindt het zorgen voor een menselijk bestaan namelijk net zo belangrijk als de fysieke gezondheid van de bewoners. "Je moet wel kijken of je ziek worden kunt voorkomen, maar dat kan simpelweg niet altijd. Het leven moet wel leefbaar blijven."