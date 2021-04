Bewoners zorginstelling vieren feestje nu prikken erin zitten: "Het is stil geweest"

"Wil je het echt weten? Het was klote!" Zo verwoordt Peter, bewoner van zorginstelling Nieuw Unicum in Zandvoort, het afgelopen jaar. Hij, zijn medebewoners en het zorgpersoneel hebben een loodzware tijd achter de rug door de coronacrisis. Inmiddels zijn alle medewerkers en bewoners, op een enkeling na, gevaccineerd, dus was het tijd voor een klein feestje op afdeling de Zwaluwenhof.

Feestje bij Nieuw Unicum in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

Een draaiorgel mét zanger en een poffertjeskraam staan woensdagochtend op de parkeerplaats naast de Zwaluwenhof. De bewoners komen een voor een in hun rolstoelen naar buiten, met een glimlach op het gezicht en sommige al met de handjes in de lucht. Tijd voor een feestje, even de zinnen verzetten. De prikken zitten in de arm, er kan weer langzaamaan vooruit gekeken worden. "Het is stil geweest" "Het was moeilijk, omdat je je erg opgesloten voelde", vertelt bewoonster Melinda over de afgelopen maanden. "Je wilt er gewoon lekker op uit en dat kan dan niet." Maandenlang leefden de bewoners, waarvan een groot deel aan zenuwziekte MS lijdt, zo geïsoleerd mogelijk van de buitenwereld. Bezoek was maar mondjesmaat welkom. "Het is stil geweest. Weinig bezoek, bijna geen activiteiten en dan is dit feestje weer een van de eerste dingen die weer kunnen. Dat is helemaal geweldig", vertelt directeur Marten de Bruine. Bewoners en zorgmedewerkers van Nieuw Unicum genieten van hun eigen 'festival', tekst gaat door onder de video.

Eindelijk weer een feestje voor de bewoners van Nieuw Unicum - NH Nieuws

De Bruine blikt terug op een zeer bewogen jaar. Niet dat alle teugels nu kunnen worden gevierd binnen in het zorgcentrum, dat absoluut niet. De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd, want het virus kan nog steeds mee naar binnen en mee naar buiten genomen worden. Bovendien is een klein percentage van de bewoners nog niet gevaccineerd, omdat ze dat tot nu toe niet wilden. Maar een uurtje met de afdeling genieten van muziek en poffertjes in de buitenlucht, dat moet nu wel even kunnen. Marten de Bruine over de angst die heerste in het zorgcentrum en over bewoners die het virus helaas niet hebben overleefd. Tekst gaat door onder de video.

Marten de Bruine, directeur van Nieuw Unicum, blikt terug op afgelopen jaar - NH Nieuws