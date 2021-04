Geen besmettingen bij verpleeghuizen, versoepelingen bij gevaccineerde bewoners

"Laten we hopen dat we met deze kleine stapjes terug kunnen naar een meer normale situatie", laat Omring weten. "Daar slagen we samen in door ons goed aan de RIVM- en overheidsrichtlijnen te blijven houden."

Vrijwilligers kunnen vanaf woensdag 5 mei opnieuw bij individuele activiteiten betrokken worden. En ook de vrijwillige chauffeurs kunnen over iets meer dan twee weken hun taak oppakken om mensen naar hun dagbesteding te brengen. De vrijwilligers zullen deze week op de hoogte gebracht worden en kunnen zelf aangeven of zij hun werk weer op willen pakken.

Buiten de appartementen van de bewoners die twee keer gevaccineerd zijn is het nog wel verplicht een mondkapje te dragen en afstand te houden. "Zo verkleinen we de kans op een besmetting", aldus Omring. "Immers, meer bezoekers in de locaties van mensen die zelf hoogstwaarschijnlijk niet gevaccineerd zijn, vergroot de kans dat het virus naar binnen komt en vormt een gevaar voor de mensen die - om welke reden ook - (nog) niet gevaccineerd zijn."

De zorginstellingen kunnen versoepelen omdat veel bewoners zijn gevaccineerd. "We zijn blij dat we na alle verscherpte maatregelen nu weer met kleine stapjes vooruit kunnen", zo valt er te lezen in de brief die Omring verstuurd heeft naar de bewoners en hun contactpersonen.

"In de 24-uurs zorg zijn al tijden geen nieuwe besmettingen, dus dat is ongelooflijk goed nieuws"

Ook bij de woonzorglocaties van Wilgaerden gaan ze de komende tijd versoepelingen doorvoeren. En daar is woordvoerder Els Harder erg blij mee: "In het hele land zie je de cijfers teruglopen. In de 24-uurs zorg bij Wilgaerden zijn al tijden geen nieuwe besmettingen meer voorgekomen, dus dat is ongelooflijk goed nieuws."

Het uitblijven van nieuwe besmettingen zorgt er voor dat de activiteiten in de verpleeghuizen van Wilgaerden en de thuiszorg weer opgestart kunnen worden. Voor iedere locatie geldt dat de activiteiten een week na de tweede vaccinatie van iedereen opnieuw starten.

Snakken naar versoepelingen

Deze week worden de bewoners van alle locaties van Wilgaerden in Hoorn voor de tweede keer gevaccineerd. En op woensdag zijn de bewoners van locaties in Enkhuizen aan de beurt. "Dat doen we per dorp of stad", aldus woordvoerder Els Harder. "Maar hoewel dit een grote opluchting geeft is het nog niet helemaal achter de rug."

Want nog niet alle medewerkers van de thuiszorg hebben een vaccinatie ontvangen. Zij zijn afhankelijk van de landelijke politiek, maar volgens Harder worden zorgmedewerkers deze week opgeroepen voor het maken van een afspraak voor de eerste vaccinatie. "Zij krijgen het Pfizer-vaccin toegediend. Dit geldt zowel voor zorgmedewerkers in de thuiszorg als de in de gehandicaptenzorg."

Nu we ruim een jaar in de coronapandemie zitten wordt het voor veel mensen steeds lastiger om perspectief te zien en te weten wanneer het normale leven enigszins opnieuw opgepakt kan worden. Dit geldt ook voor de cliënten van Wilgaerden, zo vertelt Harder.

"Je ziet vooral een hoop eenzaamheid onder onze oudere bewoners en de cliënten met een verstandelijke beperking", legt de woordvoerder uit. "Daarom is het ook heel mooi dat we op verschillende locaties de maatregelen iets kunnen versoepelen en ook de activiteiten en dagbestedingen weer op kunnen pakken. De reacties daar zijn super positief."