Zorgorganisatie Omring steunt uitbreiden bezoekregeling, 'maar het moet wel veilig'

Woordvoerder Job Leeuwerke van zorgorganisatie Omring geeft aan 'uit te kijken naar eventuele versoepelingen'. "Op dit moment mogen bewoners, net als ieder ander, maar één bezoeker op een dag krijgen. Wij adviseren nadrukkelijk dat dit telkens dezelfde persoon is. Dus het is fijn als dit kan worden uitgebreid naar twee personen. Maar het moet wel veilig en we moeten voorkomen dat mensen denken dat als er is gevaccineerd, alles weer kan."

Andere maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden, zullen overigens voorlopig niet worden geschrapt. "We weten niet of het vaccin ervoor zorgt of je wel of niet besmettelijk bent en we hebben ook nog niet iedereen gevaccineerd. Zo zijn er mensen die niet willen, of die vanwege een kwaal niet gevaccineerd kunnen worden."

Toch is Leeuwerke hoopvol gestemd. "Een heel groot deel is al gevaccineerd, en we zien een positieve trend. We zien ook minder besmettingen op onze locaties, dus dat is hoopvol."