Zorginstelling Wilgaerden verwacht versoepeling voor bezoek in verpleeghuizen

Deze proef loopt tot 25 mei en Harder hoopt dan ook van start te kunnen. "Als er versoepeling komt dan gaat het om één persoon per bewoner die één keer per week op bezoek mag komen. We benaderen nu alle naasten wie de vaste contactpersoon gaat worden en proberen zo goed mogelijk te checken of er sprake is geweest van verschijnselen."

Een belangrijke voorwaarde is dat een tehuis volledig coronavrij moet zijn en dat is bij Wilgaerden het geval, vertelt de woordvoerder opgelucht. "Al onze locaties zijn nu coronavrij. Maar wij beseffen ons dat dat een momentopname is. Morgen kan dat weer anders zijn helaas."

Omring

Bij zorginstelling Omring gaat het 'goed', vertelt woordvoerder Job Leeuwerke. "Er zijn nog een aantal mogelijke besmettingen binnen de organisatie, maar dat gaat om minder dan vijf besmetting op dertienhonderd bewoners." Alle vijf de mogelijke besmettingen zijn verspreid over verschillende locaties. "We zijn hier onwijs blij mee. Het is een opluchting." Ook Omring heeft de plannen klaarliggen als versoepeling toegezegd wordt.