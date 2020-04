Koning Willem-Alexander verrast verzorgingshuis in Hoorn

HOORN - Bewoners en het zorgpersoneel van verzorgingshuis Lindendael in Hoorn werden donderdagmorgen verrast. Koning Willem-Alexander bracht namelijk onaangekondigd een werkbezoek aan de woonzorglocatie. Hij had daar verschillende gesprekken over hoe er wordt omgegaan met de coronacrisis.

In het laatste gesprek kwam de specialistische Covid-19 afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis aan de orde. Deze afdeling wordt normaliter gebruikt als herstelafdeling, maar is nu speciaal ingericht voor mensen met corona die zijn ontslagen uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.

Muzikaal optreden

Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een bezoek aan de binnentuin van Lindendael waar een muzikaal optreden plaatsvond en bewoners en medewerkers de Koning op afstand konden begroeten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.