Verpleeghuis Lutjebroek krijgt digitaal bezoek van Koningin Máxima 

LUTJEBROEK - Enkele bewoners en medewerkers van verpleeghuis Nicolaas van zorgorganisatie Omring werden gisteren verrast door niemand minder dan Koningin Máxima. Woonzorglocaties in heel Nederland zijn door de Corona-uitbraak gesloten voor bezoek en daarom wilde de Koningin hen via een videogesprek graag een hart onder de riem steken.

Er werd een live-verbinding gemaakt met Paleis Huis ten Bosch. Via FaceTime sprak de Koningin met twee bewoners van het verpleeghuis. Het gesprek ging over de impact dat het verbod op bezoek heeft op bewoners, familie en medewerkers.

Ook sprak de Koningin met de bewoners over de manier waarop zij nu contact hebben met hun naasten. Bijvoorbeeld via beeldbellen. “Ik heb nu regelmatig contact met mijn familie via de tablet en dat is fantastisch. Ik wist niet dat het bestond, maar ik zou het niet meer willen missen”, vertelde bewoonster Vrieler-de Vries aan de Koningin.

Dubbel gevoel

Met verzorgende, Rianne Oostendorp, sprak de Koningin over de vraag hoe je als zorgprofessional omgaat met zo’n lastige en emotionele situatie. “Het is soms moeilijk dat ik wel op de locatie mag komen en familie niet. Dat geeft een dubbel gevoel. We kunnen er met collega’s onderling wel goed over praten. Dat is belangrijk”, vertelde Rianne Oostendorp aan de Koningin.

Bewondering

De Koningin sprak verder haar bewondering uit voor alle zorgprofessionals in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland die dagelijks aan de frontlinie staan en zich met hart en ziel inzetten om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Als laatste gaf Koningin Máxima aan dat haar gedachten ook bij familie en mantelzorgers zijn die in deze moeilijke periode niet fysiek bij hun naasten aanwezig kunnen zijn.