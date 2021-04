Winkeliers zien soms de regels door de vingers: "Ik stuur spontane klanten niet weg"

"Dit werkt voor ons niet", zegt Sheila Prommenschenckel van de ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt. "Mensen worden ontmoedigd om te gaan winkelen. Ik snap wel waarom, maar voor ons is het moeilijk om dit vol te houden."

Het openen van de detailhandel, al dan niet onder strenge voorwaarden, is volgens het openingsplan van het kabinet op 28 april al mogelijk, als de ziekenhuiscijfers het toelaten. Vanavond moet duidelijk worden of de eis om een afspraak te maken voor een winkelbezoek ook daadwerkelijk komt te vervallen. Eerder werd wel al duidelijk dat de terrassen weer open gaan en de avondklok wordt afgeschaft.

Winkeliersbrancheorganisatie INretail krijgt ook veel reacties van aangesloten leden in de rest van Nederland: "Dit systeem helpt niet om ondernemers te laten overleven. Ondernemers worden in de huidige situatie dubbel gedupeerd. Sommige winkeliers komen nooit opdagen voor hun afspraak en anderzijds mag die tijd niet aan een andere consument beschikbaar gesteld worden", aldus woordvoerder Paul te Grotenhuis.

Geen spontane klanten meer

Sheila hoopt dat de maatregelen van voor de lockdown snel weer van toepassing worden. "Toen was er ook een deurbeleid, maar konden mensen in ieder geval nog spontaan naar binnen. Dat gaat beter dan wanneer mensen worden verplicht om een afspraak te maken." Vooral de voorwaarde dat er 4 uur moet zitten tussen het maken van de afspraak en het bezoek, werpt volgens haar een te grote barrière op.

Ook kledingverkoper Carlo moet soms mensen teleurstellen: "Als er mensen zonder afspraak voor de deur staat, moet ik kijken of ik over 4 uur nog een plekje voor ze heb. De meesten hebben daar wel begrip voor, maar het is toch vreemd om mensen weg te sturen bij een lege winkel", vertelt hij. "We zijn best wel afhankelijk van de spontane klant, dus als we de afspraken kunnen laten gaan, zou dat veel schelen."

'Moet ik ze dan wegsturen?'

Toch houdt niet elke ondernemer zich netjes aan de voorwaarden. Astrid Moolhuisen, eigenaar van een kledingwinkel aan de Haarlemmerstraat, vindt het geen probleem om mensen zonder afspraak binnen te laten. "Alleen als de winkel verder leeg is. En verder blijf ik gewoon de regels in acht nemen: Mondkapje op en afstand houden. Maar wat moet ik anders doen? Ze wegsturen?"

Sheila van de ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt kan goed begrijpen dat ondernemers die neiging hebben: "Het mag natuurlijk niet, maar mensen kunnen zelf invullen wat er gebeurt als er iemand voor de deur van je winkel staat."

Volgens Grotenhuis van INretail is elke extra maatregel een extra hindernis voor winkels. Non-food winkels hebben heeft een dramatisch jaar achter de rug en ook over de maand maart meldt 62 procent van de ondernemers omzetverlies.”