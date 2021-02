Winkeliers niet echt geholpen met afhaalmogelijkheid: "De rek is er wel uit"

NOORD-HOLLAND - Vanaf volgende week is het mogelijk om bestellingen af te halen bij winkels. Of het winkeliers ook echt gaat helpen, betwijfelen ze. "We kunnen er heel weinig mee", zegt Mary Borsato, eigenaar van een bruidsmodezaak in Alkmaar.

"We zitten eigenlijk nog steeds in hetzelfde schuitje, we moeten het afwachten", zegt Mary. Haar bruidsmodewinkel is al bijna een jaar dicht, maar speciaal voor bovenstaande reportage wordt een redacteur van NH Nieuws in een bruidsjurk gehesen. Mary hoopte op meer versoepelingen. Een trouwjurk afhalen is volgens haar onbegonnen werk. "Je mist de sfeer, je mist de ambiance, je mist het vakmanschap", vertelt ze. "Een bruidsjapon uitzoeken is ook een droom die uitkomt."

Veel ondernemers leven al een jaar in een nachtmerrie, weet ook Marieke Schooneman, voorzitter van de winkeliersvereniging in Enkhuizen. "Ik hoor nu echt wel schrijnende verhalen, de rek is er echt wel uit. Er is al een faillissement uitgesproken en er volgen er echt wel meer. Het is echt heel bitter."

Ook winkeliers in Amsterdam hebben het zwaar. Donald Woo verkoopt kleding en heeft geen webwinkel en gaat ook geen gebruik maken van de afhaalmogelijkheid. "Mensen moeten dan buiten wachten als ze iets hebben besteld. Ze kunnen het dan niet proberen, ze kunnen de stof niet voelen. Waarom ga je dan überhaupt naar een kleine winkel? Gekte!"

Passie

De lockdown is verlengd tot 2 maart en op de afhaalmogelijkheden na, verandert er weinig voor de winkeliers. "Dat is eigenlijk heel verdrietig," zegt Marieke van de winkeliersvereniging. "Er zitten genoeg mensen thuis te trappelen om mensen te ontvangen. Dat is hun passie en hun werk."

Een aantal mensen op straat had ook liever gezien dat de winkels weer helemaal open zouden gaan. "Het is jammer, voor de winkeliers ook", vertelt een vrouw. Een andere vrouw zou blij zijn als er wat meer mogelijk is bij lokale winkeliers. "Dan kun je er zelf een beetje op afstappen. Ik begrijp dat het ook via internet of telefoon kan, maar het heeft toch iets vertrouwders misschien."

Marieke ziet de afhaalmogelijkheid als mensen blij maken met een dode mus. "Voor de een is het een versoepeling, grote ketens kunnen er makkelijk op inspelen. Maar kleine ondernemers kunnen dat niet voor elkaar boksen. Een webwinkel, afhaalsystemen, bezorgblokken: dat is nog best wel complex."