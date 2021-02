Winkelbranche over afhaalsysteem: "Dode mus die winkelier niet gaat redden"

NOORD-HOLLAND - In de coronapersconferentie van gisteravond werd voor de gesloten winkels een zogenoemde 'click and collect'-systeem afgekondigd: k lanten mogen vanaf volgende week hun online bestelling afhalen in de winkel . Winkeliers reageren met gemengde gevoelens op de lichte versoepeling van de lockdown: "Voelt toch als een dode mus."

"Je moet om 09.00 uur bij de telefoon zitten om bestellingen aan te nemen en je verdient misschien drie à vier tientjes op een dag meer. Dat is niet vergelijkbaar met als je winkel open is", vertelt Schooneman.

Ze verwacht geen drukkere winkelstraten in Enkhuizen door de nieuwe maatregel. "Je kan de winkel niet in, winkelen wordt niet een uitje zoals het eerst was. Funshoppen zit er niet in, dus denk dat de straten net zo uitgestorven blijven als eerst."

Klanten gaan winkels weer ontdekken

De landelijke brancheorganisatie INretail noemt de nieuwe maatregel een 'voorzichtige stap' richting heropening van winkels. "Het ultieme doel is natuurlijk volledige heropening ", aldus de brancheorganisatie.

"Het grote voordeel is natuurlijk nu dat winkeliers niet hoeven te bezorgen, wat arbeidsintensief en kostbaar is", vertelt retaildeskundige Fred Rutgers. "Wat ook erg belangrijk is, is dat klanten de weg naar de winkel weer ontdekken. Omdat er zoveel online besteld wordt zijn mensen het niet meer gewend om de loop naar de winkel te maken, die breng je op deze manier terug. Een slimme ondernemer zorgt ervoor dat het voor de klant extra leuk is om naar de winkel te gaan."

Toch ziet Rutgers de persconferentie van gisteravond vooral als een dode mus voor winkeliers. "Wel leuk dat er een soort van versoepeling is, maar dat gaat de winkelier niet redden."

Volgens INretail overleeft 33 procent van hun ondernemers de komende maand niet , 35 procent de komende twee maanden niet. "Het volledig openen van winkels is het enige alternatief voor omzet herstel", aldus de branche-organisatie.

Haal bestelling op tijd op

Door het afhaalsysteem lopen winkeliers vooral impulsaankopen mis. "Online wordt veel gerichter gewinkeld", vertelt Rutgers. "Tijdens het snuffelen door de boekwinkel, kledingzaak of parfumerie koop je toch altijd wat extra's."

In de tussentijd roep Rutgers klanten op vooral op tijd te komen bij het ophalen van hun bestelling. "Als de één een kwartier te vroeg komt en de ander een half uur te laat wordt het alsnog druk op straat. Als je winkels een warm hart toedraagt, werk dan mee, hou je aan de afspraak en kom op tijd!"