Lockdown verlengd tot begin maart, basisscholen vanaf maandag weer open

Dat heeft te maken met de Britse variant, die een stuk besmettelijker is en steeds verder opkomt in ons land. Volgens het RIVM is tweederde van de besmettingen momenteel van de Britse variant. "We kunnen niet om die snelle opkomst heen", zei Rutte daarover. "We zullen de rekening gepresenteerd krijgen als we nu te optimistisch zouden zijn."

Volgens de premier is het risico van het openen van de basisscholen overigens niet groot, want verspreiding onder en door kinderen blijkt beperkt.

Het plan om de scholen vanaf maandag weer te openen, werd afgelopen weekend al bekendgemaakt door onderwijsminister Slob. Er worden extra maatregelen getroffen zodat de scholen weer veilig open kunnen. Zo gaan er sneltesten ingezet worden voor leraren en bij een besmette leerling, blijft de hele klas vijf dagen thuis in quarantaine. “Zo’n slot op de deur is echt nodig”, zei Rutte daarover.

De avondklok loopt in principe af op 10 februari. Of die maatregel na die datum verlengd wordt, is nog onduidelijk. Premier Rutte zei dat het minimaal twee weken duurt voordat duidelijk is wat het effect is van een ingevoerde maatregel, waardoor nog onduidelijk is of de avondklok effect heeft op het aantal besmettingen. "Wat we wel zien is dat het na 21.00 uur stil is op straat, overal in Nederland. Dat is het zoveelste bewijs dat het overgrote deel van Nederland zich aan de maatregelen houdt", zei Rutte.

Het kabinet vraagt het OMT om een nieuw advies te geven over het hele pakket aan maatregelen. Dat advies volgt waarschijnlijk eind deze week, dan wil het kabinet ook een knoop doorhakken over het wel of niet verlengen van de avondklok.

Winkels

Wel hoopt het kabinet winkeliers wat meer lucht te geven, door het vanaf komende week toe te staan dat ze producten op bestelling kunnen laten afhalen door klanten. Het bestellen gaat via internet of telefonisch. Het afhalen van de bestellingen vindt plaats bij een afhaalpunt buiten bij de winkel. Volgens Rutte zijn de risico's klein, "als het niet te druk wordt in de winkelstraten".