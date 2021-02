Gonnie heeft niks aan afhaalklanten: "Een dure fiets kom je niet op afstand ophalen"

AMSTELVEEN - Vanavond gaat het kabinet naar verwachting aankondigen dat de lockdown langer gaat duren voor de middenstand. Winkeliers zullen tot 2 maart de deuren gesloten moeten houden, maar mogen wel producten op bestelling laten afhalen. Voor fietswinkel-eigenaresse Gonnie van Rietschoten maakt dat geen verschil: "Mensen gaan niet online of telefonisch een fiets bestellen van 2.700 euro."

Het verkopen van vooraf bestelde kinderzitjes of een binnenband is natuurlijk fijn, maar wat is een fietsenwinkel die geen fietsen verkoopt? Gonnie zou niet weten hoe dat in de praktijk zou gaan. "Die fiets moet ik dan buiten gaan afgeven zonder dat iemand 'm gevoeld heeft, in z'n handen heeft gehad en gereden heeft. Wat dat betreft verandert er voor ons niet zo veel."

Quote "Je moet per branche kijken welke maatregelen passend zijn bij de hele crisissituatie" Gonnie van Rietschoten, eigenaar fietsenwinkel

Gonnie zou graag zien dat er meer per branche wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn. "De maatregelen zijn veel te generiek. Iedereen wordt over één kam geschoren. Je moet per branche kijken welke maatregelen passend zijn bij de hele crisissituatie." Om echt iets te kunnen doen, heeft een groep vertegenwoordigers van het Amstelveense bedrijfsleven zich verenigd in een denktank. "Om met ondernemers en detailhandel te gaan kijken wat er nu moet gebeuren en in de toekomst." Ondernemers uit de horeca, advocatuur en detailhandel zijn hierbij aangesloten, morgen is hun eerste overleg.

De gemeente Amstelveen heeft zelf steun geboden aan de lokale ondernemers. Ze zijn daarin uniek als gemeente, maar helaas wordt deze steun bij de omzet gerekend van de ondernemers. Die steun gaat indirect terug naar het Rijk, via een korting op de Rijksregeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De denktank wil ook kijken hoe hier iets aan gedaan kan worden. Vanavond geven Mark Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie over het verdere verloop van de lockdown. Deze is te volgen via NH Nieuws, ook op televisie.