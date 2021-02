Vanavond live: coronapersconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge

NOORD-HOLLAND - Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. De persconferentie is live te volgen vanaf 19.00 uur via de livestream van NH Nieuws.

Zo zullen de basisscholen en kinderopvang vanavond aan bod komen. Vanaf maandag zullen die waarschijnlijk weer open mogen, werd zondagavond al bekendgemaakt door onderwijsminister Slob.

Volgens de NOS staat in het laatste advies van het Outbreak Management Team dat de "mogelijke nadelige effecten" van de heropening van de basisscholen en kinderopvang lijken opgevangen te kunnen worden, "mits de andere maatregelen voorlopig gehandhaafd blijven".

Minister Slob wil dat er op korte termijn sneltesten worden ingezet bij leraren en dat bij één besmette leerling de hele klas vijf dagen in quarantaine gaat. "En dan zal daarna door testen moeten blijken welke kinderen weer naar school kunnen en welke niet," zei Slob zondag. Veel leraren vragen zich af hoe dit in de praktijk moet gaan werken.

Ook zal op de persconferentie meer gezegd worden over wat winkels en horecazaken zouden mogen. Gisteren werd ook duidelijk dat het kabinet voornemens is om de winkels en horeca open te laten voor het afhalen van bestellingen, zo meldde de NOS. Dat zou ten minste zo blijven tot 2 maart. Daar komt vanavond waarschijnlijk meer duidelijkheid over.

Avondklok

Verder heerst er nog onduidelijkheid over de verlenging of afschaffing van de avondklok. Bronnen rond het kabinet zeiden afgelopen weekend tegen de NOS dat die maatregel op 10 februari weer wordt ingetrokken, als het aantal besmettingen blijft dalen. Het is echter nog onduidelijk wanneer het kabinet hierover de knoop doorhakt.

Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei gisteren tegen de NOS dat burgemeesters wel een duidelijk besluit over de avondklok willen. "Je kunt er niet mee stoppen en hem dan een paar weken later weer van stal halen."