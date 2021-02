Winkeliers zien weinig in afhalen: "Uiteindelijk hebben we er niet zo veel aan"

AMSTERDAM - Vanaf volgende week mogen winkels beperkt open; klanten kunnen iets bestellen en dat vier uur laten in de winkel afhalen. Niet alle winkeliers zijn blij met dit 'click and collect'-systeem. "Zoveel regels voor kleine zaken, daar help je niemand mee", zegt winkelier Donald Woo.

Guus, eigenaar van DEKSELS! & Donald, eigenaar van Shirtshop

"Wij bezorgen de meeste dingen in de buurt, dus het zal in de omzet weinig schelen", zegt Guus van den Hurk, eigenaar van DEKSELS! aan de Haarlemmerdijk over de mogelijkheid om af te halen. Toch heeft Guus de hele maand januari besteed aan het maken van een webshop waar al zijn producten kunnen worden besteld. "Het maakt het makkelijker want we waren voortdurend rond aan het rennen om foto's te maken. Maar financieel hebben we er ontzettend weinig aan. Een druppel op een gloeiende plaat." Donald Woo, eigenaar van de Shirtshop in de Reguliers Dwarsstraat heeft geen webshop en ziet geen reden om volgende week open te gaan. "Online winkels, forget it!" Donald zucht: "Als kleine winkel kost het te veel en brengt het te weinig op." Donald heeft daarom aan het begin van de coronapandemie besloten om zijn winkel voor de komende twee jaar te herfinancieren zodat hij niet afhankelijk hoeft te zijn van het veranderende beleid van de regering. tekst gaat door onder de video

Niet alle winkeliers blij met 'click & collect' - NH Nieuws

Vooral de randvoorwaarden voor de mogelijke opening zijn voor beide ondernemers een doorn in het oog. "Mensen moeten dan buiten wachten als ze iets hebben besteld. Ze kunnen het dan niet proberen. Ze kunnen de stof niet voelen. Waarom ga je dan überhaupt naar een kleine winkel? Gekte!", zegt Donald. Guus, vindt het contraproductief dat mensen vier uur van te voren moeten aangeven wanneer ze iets willen afhalen. "Zo kan je meteen alle ingrediënten voor een taart kopen in de supermarkt. Maar als je dan een bakvorm wilt kopen moet je dat vier uur van tevoren aangeven."

Quote "Het is één van die dingen die mooi klinkt, maar het stelt niet zoveel voor" Guus van den hurk, eigenaar DEKSELS!

Er zal volgende week daarom weinig voor beide winkeliers veranderen. "Zoveel regels voor dit soort kleine zaken, daarmee help je niemand. Het is misguided", zegt Donald. Voor Guus blijft dit ook een moeilijke periode. "Ik ben iemand die vaak lang voordat de wekker gaat zijn bed uit is om er iets van te maken, maar zelfs ik vind het nu moeilijk om te weten waar we het allemaal voor doen vandaag."