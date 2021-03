Winkelen op afspraak geeft ondernemers een (klein) appeltje voor de dorst

Köster merkt vooral dat mensen heel enthousiast zijn, omdat ze veel andere dingen niet kunnen doen en geld overhouden. Ook zal het volgens hem een groot verschil maken als de horeca weer open kan. "Dat helpt om een stad heel gezellig te maken. In die zin denk ik dat we allemaal een goed seizoen krijgen."

Voor Tom Köster van kledingwinkel Köster Fashion in Alkmaar geeft het winkelen op afspraak een beetje lucht. "Het is iets, maar het is nog niet ideaal. We hebben wel een hoop afspraken, maar we missen de toevallige passant." Het scheelt voor hen dat ze veel vaste klanten hebben. "Het gaat daardoor een stuk beter dan het ging. Ik merk ook dat de mensen heel veel zin hebben om te kopen."

Sinds 3 maart mogen consumenten weer de winkels in. Al is dit geen vrijbrief om een middagje door de winkelstraat te struinen. Op afspraak en minimaal vier uur van tevoren, kunnen mensen die wat nodig hebben weer terecht bij hun favoriete winkel.

Kim Laan van kledingwinkel Diverzo in Den Helder houdt de moed er in. "We doen een hoop. We grijpen alles aan om er op een positieve manier doorheen te komen." Het shoppen op afspraak deden zij al vijf jaar. Nu er geen andere mogelijkheid is om te shoppen, merkt ze dat de drempel voor de consument al helemaal weg is. "Je hebt geen keuze."

Laan heeft naast haar modezaak ook een horecazaak. "We zijn dubbel getroffen, maar gelukkig loopt de mode redelijk door." Het winkelen op afspraak werkt voor hen voor nu prima. "We hopen het zo nog een tijdje vol te houden. Al zou ik het liefst mijn deuren volledig openen, want je bereikt nog steeds een hele doelgroep niet."

Waar het sommige winkeliers maar een beetje lucht geeft, pakt het voor Joany Koudijs, store manager van de kledingzaak Holtzhaus in Haarlem heel goed uit. "We hebben nu al het dubbele gedraaid van vorig jaar. Dat was niet zo moeilijk, omdat vorig jaar de hele boel in elkaar stortte." Vooral de vrouwen gaan volgens hem helemaal los. "Het is een mega inhaalslag." Toch is het niet allemaal goud wat er blinkt, want de winkelier mist de spontaniteit van de mensen die bij hem komen shoppen.

Zonder afspraak

Dat is ook wat Djelko van Es, voorzitter van de Blaricumse ondernemersvereniging merkt. "Voor de mensen die willen shoppen is het ideaal, maar de mensen die willen snuffelen hebben geen voornemens om een afspraak te maken. Daar schort het aan." Van Es vindt dat het van tevoren boeken van een afspraak niet functioneert. Het zou volgens hem beter zijn als klanten kunnen aanbellen en alleen naar binnen mogen als de winkel leeg is.