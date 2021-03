Verdeelde reacties bij winkeliersverenigingen over shoppen op afspraak

De coronacrisis trekt een zware wissel op de winkels. Vanaf woensdag mag er worden gewinkeld, máár uitsluitend op afspraak. Klanten moeten minimaal 10 minuten in de winkel zijn en per verdiepingen mogen maximaal 2 klanten tegelijk worden ontvangen. Niet redelijk vindt Jan Mooij van de Helderse ondernemersvereniging. Hij zegt de regels niet in verhouding te vinden met de situaties in onder meer de supermarkt.

Nieuwe maatstaf

Zo laat hij aan NH Nieuws weten het gek te vinden dat in een grote modezaak net zoveel mensen op één afdeling mogen komen als in een kleine winkel van circa 50 m². "Ze moeten met een andere maatstaf komen: een aantal mensen per m²." Paul te Grotenhuis van InRetail sluit zich hierbij aan. "1 klant per 10 m² vloeroppervlak of desnoods per 20 m² of per 30 m²", laat hij weten.

Kleine winkels kunnen volgens hem beter met de nieuwe ontwikkelingen omgaan dan grote winkels. "Ikea gaat bijvoorbeeld niet open. En een tuincentrum kan met twee klanten per 'verdieping' niet uit de voeten als je kijkt naar dat enorme oppervlak binnen en buiten." InRetail pleit daarom ook voor echte opening waarbij streng gebruik wordt gemaakt van het protocol 'verantwoord winkelen'.