Eigenaren kledingwinkels met handen in haar: "Straks is mijn voorraad niets waard"

NOORDKOP - Overschakelen op bezorgen aan huis - soms zelfs verkleed, veel reclame maken via sociale media en met creatieve oplossingen proberen toch zoveel mogelijk kleding te verkopen. Eigenaren van kledingwinkels doen er alles aan om het hoofd boven water te houden, maar de moed zakt ze in de schoenen bij het idee dat de lockdown nog wel eens heel lang kan duren. "Probleem is dat er een houdbaarheidsdatum zit op kleding", zegt de Helderse ondernemer Danny Janssen. "Het is straks niets meer waard."

"In principe zou ik nu moeten beginnen met het inkopen van de wintercollectie van 2021", zegt Afke Bleeker, eigenaar van kledingwinkel Zo Hip in Warmenhuizen. "Ik heb nu alles ingekocht tot juni van dit jaar. Dat moet ik ook nog afbetalen. Nu ben ik eenmanszaak, maar het kost mij ongeveer 100.000 euro per halfjaar om de collectie vernieuwen. En in deze tijd een webshop - die ik ooit wel heb gehad - opzetten is niet te doen. Tegen de grote online warenhuizen kun je als kleine ondernemer niet op. Gelukkig denken mijn klanten wel aan me."

Ze vervolgt: "Normaal gesproken is december een drukke periode met eerst de feestdagen en daarna de uitverkoop, maar nu zijn we al een maand noodgedwongen dicht. Het is een hele lastige tijd en ik maak me gewoon echt zorgen. Gelukkig heb ik wat gespaard, maar ik ken ook echt goede ondernemers die hebben geïnvesteerd in hun bedrijf of in een tweede bedrijf en het geld hard nodig hebben om te kunnen blijven bestaan."

Dubbel getroffen

Daar sluit Danny Janssen, met zijn partner Kim Laan die eigenaar is van Diverzo Mode in Den Helder, zich bij aan. "Eigenlijk krijgen wij hem dubbel om de oren, omdat we ook nog een horecazaak hebben. We hadden juist het gesloten café omgebouwd naar een kinderkledingzaak. De zaak zou net opengaan en een paar dagen later kwam de lockdown. Dus dat was logischerwijs erg vervelend. Nu zijn wij creatief en er gebeurt nog wel wat, maar je moet tien keer harder werken voor tien keer minder omzet. Zo brengen we onder meer in een schildpaddenpak kinderkleding bij de mensen thuis. We hadden ook een drive-through voor onze modezaak bedacht, dat daar moeten we na één dag mee stoppen."

Ook Janssen zit er mee in zijn maag of hij en zijn partner de nieuwe kledingcollectie wel moeten bestellen. "Doe je het niet en je mag open, dan schiet je jezelf in de voet. Maar doe je het wel en mag je niet open, dan is er aan de andere kant weer een risico. En het is ergens wel zuur om te zien dat er wel rijen voor de bakkerij en snoepwinkel zijn." Daar sluit Bleeker zich bij aan. "Je wilt de zaken niet met elkaar vergelijken, maar het doet wel pijn."