Winkels platgebeld voor shoppen op afspraak: "Van tuincentrum naar callcenter"

NOORD-HOLLAND - De grotere winkels in onze provincie hebben sinds deze week de handen vol aan klanten die bellen om op afspraak weer fysiek te kunnen winkelen. Bij tuincentra, woonwinkels of fietsenwinkels: overal staat de telefoon roodgloeiend, zeggen winkeliers tegen NH Nieuws. "De vraag is zo groot dat we het niet aankunnen."

Adobe Stock

Zo ontvangt tuincentrum De Boet in Hoogwoud honderden telefoontjes per dag, sinds ze door de versoepelingen weer fysiek klanten over de vloer mogen hebben. Per etage mogen er maximaal twee klanten binnen zijn, voor minimaal tien minuten. "Wij doen dat iets ruimer", zegt bedrijfsleider Nico Appelman van het tuincentrum. "We hebben onze 30.000 vierkante meter in de verschillende afdelingen opgedeeld. Per afdeling laten we om de tien minuten twee mensen binnen. Die krijgen dan een uurtje de tijd om te winkelen." En volgens hem is de vraag daarnaar gigantisch. "Men wil in de tuin aan de gang, met viooltjes en andere bloemetjes. Vorige week met het mooiere weer, zie je meteen dat mensen enthousiast worden voor tuinmeubilair en dat wil je toch zien en voelen hoe het zit." Het is zo druk aan de telefoon, dat er vier collega's van De Boet zijn ingezet als telefonisten. "Sinds woensdag staat de telefoon niet stil. Van tuincentrum naar callcenter eigenlijk", zegt Appelman grappend.

Quote "Het is beter dan niets, maar het zet geen zoden aan de dijk" Nico Appelman, Tuincentrum De Boet

Ook woonwinkels worstelen met de grote vraag aan reserveringen. De filialen zijn groot qua oppervlak, maar ook hier mogen maar maximaal twee klanten per keer naar binnen. Bij Loods 5 in Zaandam kunnen mensen zich via een online formulier aanmelden en worden op volgorde van binnenkomst teruggebeld voor een afspraak. Volgens een medewerker zijn er al honderden aanvragen binnengekomen. Afhankelijk van wat klanten willen bekijken, wordt bepaald voor hoe lang ze naar binnen mogen. "Het is een lastig scenario." Woonwinkel Sfeerwonen&zo in Purmerend geeft klanten hoe dan ook iets langer de tijd. "We plannen klanten in per drie kwartier. Maar soms is dat eigenlijk ook te kort." Ook vandaag zit de hele dag vol. Fietsen Edwin Groen Tweewielers in Heerhugowaard geeft klanten nog meer de ruimte om hun fietsen fysiek te komen proberen. "We werken met afspraken van twee uur: van 8.00 tot 10.00, 10.00 tot 12.00, tot 17.00 uur door", zegt verkoper Mark. Dat heeft er vooral mee te maken dat mensen even proef kunnen fietsen. "Daarom dat we wat ruimer de tijd nemen. Bijvoorbeeld met het testen van elektrische fietsen, ben je wat langer bezig." Hij zegt het ook enorm druk te hebben. "Zeker, al zou je langs willen komen, dan zou je niet volgende week, maar de week daarop pas kunnen."

De fietsenwinkel van Edwin Groen in Heerhugowaard - Google Street View

Mensen willen met het mooie weer graag kijken naar een nieuwe fiets, zegt de fietsenverkoper. "Door het coronavirus zitten mensen ook lang thuis en hebben ze weinig geld aan vakanties uitgegeven, dan gaat het naar vrijetijdsbestedingen in het binnenland als fietsen." En niet alleen de winkel, maar ook de werkplaats is druk. "Dat komt doordat kinderen weer naar school toe gaan. De fietsen moeten daarvoor weer goed zijn." Prutswerk De winkeliers zijn blij klanten fysiek te kunnen ontvangen, maar liever hebben ze natuurlijk dat alles snel weer bij het oude is. "Op een zaterdag als deze hebben we over het algemeen drie keer zoveel klanten", klinkt het in de fietsenwinkel in Heerhugowaard. "Het is beter dan niets, maar het zet geen zoden aan de dijk", zegt ook Appelman van het tuincentrum in Hoogwoud. "Normaal hebben we elke dag honderden mensen die de kassa's doen rinkelen." Hij hoopt daarom op meer versoepelingen. "In Duitsland mogen tuincentra wel open bijvoorbeeld. Maar ik hoop op versoepeling voor alle winkels eigenlijk. Zoiets als een maximaal aantal klanten op een vierkante meter, want nu twee klanten per winkel maximaal is prutswerk."