Winkels morgen weer open op afspraak: "Hè hè, eindelijk weer klanten"

ZAANDAM / WORMERVEER - De niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen weer hun deuren openen. Beperkt, dat wel: per verdieping maximaal twee klanten, je moet je vier uur van tevoren aanmelden én er zijn tijdslots van minimaal tien minuten. Vooral voor kleine bedrijven is het een stap vooruit, bijvoorbeeld voor kookwinkel K’OOK in Wormerveer. "Ik sta te popelen", lacht mede-eigenaar Karen Schoen.

De afgelopen tijd draaide ze wel door en konden klanten producten afhalen, maar dat was toch anders: "Tasje afgeven en weer weg. Af en toe maak je nog eens een praatje, maar dat is ook maar kort. Dat mis je gewoon." Sociaal contact Annelies Koorstra-Mantel herkent dat. Ze heeft een kleine winkel in Oosthuizen, de Snuffel Boutique. Ze is de afgelopen tijd niet in de financiële problemen gekomen. "Mijn man werkt nog", zegt ze lachend. "Deze winkel is voortgekomen uit een hobby van me. Ik ben dit onder andere gaan doen zodat ik aanspraak heb. Nu mis je toch sociaal contact." Vanaf woensdag kunnen klanten weer bij haar terecht als ze een afspraak maken voor een kwartier of langer. Het loopt nog niet storm met afspraken, maar dat komt wel goed verwacht ze.

mede-eigenaar k'ook wormerveer karen schoen

Paul te Grotenhuis van InRetail zei vanochtend al bij NH Nieuws dat kleine winkels beter uit de voeten kunnen met de nieuwe maatregelen dan de grotere. "IKEA gaat bijvoorbeeld niet open. En een tuincentrum kan met twee klanten per 'verdieping' niet uit de voeten als je kijkt naar dat enorme oppervlak binnen en buiten." InRetail pleit daarom ook voor echte opening waarbij streng gebruik wordt gemaakt van het protocol 'verantwoord winkelen'. In Wormerveer bij de kookwinkel kunnen klanten blokken inplannen van een kwartier, een half uur of drie kwartier. "Kijk, we zijn geen HEMA of Bijenkorf", zegt Schoen. "Ik snap goed dat het vanaf woensdag voor grote bedrijven nog steeds lastig is, maar voor ons is dat anders. We zijn blij dat we toch mensen kunnen ontvangen, al zijn het er twee. Ik sta te popelen."

