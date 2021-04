Ondernemers woest na waarschuwingen: "Nul empathie voor de horeca"

Verschillende ondernemers zijn woest na waarschuwingen van handhavers dit weekend. Zo ontving de Egmondse paviljoenhouder Barry Kraakman een waarschuwing voor het uitlenen van strandstoelen en ligbedden. Ook stonden er boa's op de stoep voor de Haarlemse horecazaak van Bas Paulus in Vogelenzang. "Mensen op een veilige manier wat ruimte bieden, kan in de horeca. Het zorgt voor spreiding en acceptatie van het publiek", volgens Kraakman.

Maar volgens de handhavers is ook het gratis aanbieden in strijd met de regelgeving. Tijdens het bezoek dreigden de twee boa's een proces-verbaal op te maken. Uiteindelijk bleef het voor Kraakman bij een formele waarschuwing.

In de huidige noodverordening staat dat het verboden is strandattributen te verhuren. Om bezoekers de mogelijkheid te geven hun consumptie zittend te nuttigen, biedt de Egmondse strandtent consumenten daarom gratis (lig)stoeltjes aan.

"Natuurlijk zijn het de regels, maar iedereen is op zoek naar mazen in de wet"

Regiovoorzitter Noord-Holland van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Rob Baltus laat weten begrip te hebben voor de ondernemers die de regels proberen te omzeilen. "We proberen op allerlei manieren toch nog wat brood op de plank te krijgen, dus ik geef hen volkomen gelijk. Natuurlijk zijn het de regels, maar iedereen is op zoek naar mazen in de wet."

Dat geldt ook voor Bas Paulus, ondernemer in onder andere Nieuw-Vennep en Vogelenzang in Haarlem. Afgelopen weekend stonden bij hem twee handhavers voor de deur. Er zouden zich te veel mensen hebben opgehouden bij zijn afhaalpunt in Vogelenzang.

Onrecht

"Ons wordt gewoon onrecht aangedaan", vertelt hij vandaag. "Als je kijkt hoe druk het afgelopen weekend was in de regio, en dan kom je daarna bij ons aankloppen omdat er teveel mensen een frietje stonden te eten?"

Ook bij Bas bleef het ditmaal bij een waarschuwing: "Maar ze houden ons nu dus wel in de gaten. Ik ga daarom maar weer extra maatregelen nemen", vertelt hij.

Open onder voorwaarden

Mogelijk gloort er iets van hoop aan de horizon, gezien de terrassen volgens de NOS mogelijk op 28 april onder voorwaarden open kunnen van Den Haag. Bij de opening zou het gaan om maximaal twee bezoekers per tafeltje, of meerdere mensen die tot één huishouden behoren.

Baltus van KHN is blij met de mogelijk aanstaande heropening, maar minder te spreken over de verbonden voorwaarden. "Een biertje drinken op het terras doe je het liefst met een groepje. Vorig jaar zomer nadat we opnieuw open mochten, was er nauwelijks een toename in het aantal besmettingen. Pas in september, toen iedereen van vakantie terugkeerde, was het weer raak."