Naast blijdschap ook veel twijfels bij horeca over heropening terrassen

Eerder gaf Liesbeth Spoor, eigenaresse van Café 't Hartje uit Alkmaar, ook al aan zich zorgen te maken over de weersomstandigheden. Zo liet zij aan NH Nieuws weten bang te zijn dat het als het weer tegenzit, ze personeel naar huis moet sturen. Zij vraagt zich af of de opbrengsten wel gaan opwegen tegen de kosten.

Op haar terras kan Patricia namelijk welgeteld maar zeven mensen kwijt. En ze voelt zich verplicht die wel toe te laten. "Als horecaondernemer ben je ten slotte gastvrij, maar het gaat ten koste van de to-go-service, want dat moet ik gaan minderen om te kunnen bedienen", laat zij weten. Ook maakt zij zich zorgen over het weer: "Wat doen we als het begint te regenen?"

Dat een aantal horecaondernemers sterk twijfelt, merkt ook regiovoorzitter Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Holland Noord. "Veel weten nog niet zeker of zij wel open willen gaan. De horecaondernemers zijn continu aan het rekenen. Is het rendement-technisch wel gunstig?"

Wat volgens hem ook meespeelt, is dat omzet draaien betekent dat je gekort wordt op een eventuele uitkering en bijdragen. Hij vertelt dat de landelijke voorzitter van KHN in gesprek is met Mona Keijzer om te kijken naar verdere mogelijkheden tot verruiming. "Het moet wel gunstig zijn."

Voorzichtigheid geboden

Verschillende horecaondernemers zijn ook voorzichtig. Zo noemt Pieter de Kroon met een terras op het Leidseplein in Amsterdam de aankondiging van het kabinet 'in principe goed'. Hij wijst erop nog niet te weten waar hij precies aan toe is. Of het doorgaat en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen er mogen worden ontvangen.

Hij focust zich liever op de officiële persconferentie: "Ze hebben al eerder geroepen dat het kon en dat is ook niet gebeurd." Dat geldt ook voor Timo de Vries van Kade 60 in Den Helder en Riad Farhat met meerdere horecazaken in Amsterdam. Ook zij baseren zich liever op de feiten en wachten het definitieve besluit af.

Volgens Gijs Brands van Brasserie van Beinum in Haarlem, is de aangekondigde mogelijke versoepeling een stap in de goede richting, maar gaat het weinig helpen. "Het is een halve oplossing. De horeca moet helemaal open om ook restaurants zonder terras een kans te bieden." Hij geeft aan dat de horeca eerder heeft laten zien dat opening op een verantwoorde manier kan. "Het wachten is geweest, we moeten nu op elk gebied open."