Horeca blij met aankondiging mogelijke opening terrassen: "Eindelijk houvast"

Het kabinet wil vanaf 21 april de terrassen en winkels weer gaan openen. De versoepelingen hangen wel af van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen. "We zijn positief dat er eindelijk een datum wordt genoemd. Nu hebben we een beetje houvast voor de toekomst", vertelt Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland.

Baltus houdt wel een slag om de arm. "Het hangt wel al af van de invulling, dus of het echt alleen om de opening van terrassen gaat. Anders moeten we onze inkopen er op aanpassen. Als mensen alleen maar buiten kunnen zitten, kunnen we maar beperkt kaart houden."

De aankondiging van het kabinet kwam als een verrassing. "Ik had zelf het idee dat we pas weer open mochten als merendeel van de bevolking is ingeënt. Daarom is het erg fijn dat er nu een datum wordt genoemd. Dat geeft de burger moed, dus ik zit dinsdag vol spanning voor de tv."

Veel haken en ogen

Liesbeth Spoor, eigenaresse van Café 't Hartje uit Alkmaar: "Ik ben positief, maar er zitten veel haken en ogen aan. Als mensen niet binnen kunnen zitten, moet ik al mijn personeel gaan inzetten. Bij slecht weer zou ik ze dan weer naar huis moeten sturen, dat is zonde. Als het twee weken dit weer blijft, vrees ik dat het meer gaat kosten dan dat het opbrengt."

"We gaan het zeker doen als het voor elkaar is", vervolgt Spoor. "Het is op dit moment nog veel te onzeker. Ik hoop niet dat het kabinet op 20 april gaat zeggen, 'we gaan het toch niet doen'. Dan kan ik investeringen van een paar duizend euro weggooien." Liever had de café-eigenaar gezien dat bijvoorbeeld dertig mensen ook binnen konden zitten. "Als een soort beginnetje. Het weer is zo onzeker, daar raken mensen van in de war. Ik hoop dat we ruim van tevoren duidelijkheid hebben, zodat we alles weer kunnen opstarten."