Horeca gooit terrassen weer 'open' voor publiek: "Waarom in parken wel en wij niet?"

SCHAGEN - Tientallen horecaondernemers in de regio zetten vandaag uit protest hun terrassen buiten. Met deze ludieke actie hopen restauranthouders en cafébazen aan te tonen dat het veilig om buiten op het terras een kop koffie te drinken of een broodje. "We zien volle parken, mensen op gemeentebankjes, dus waarom niet op een terras?"

De horeca wil vooral een statement maken, omdat de afgelopen week veel mensen in de buitenlucht genoten hebben van het mooie weer: "De parken stromen vol, iedereen zit lekker buiten te eten en te drinken en wij moeten dicht. Afgelopen jaar hebben we laten zien dat het veilig kan."

Op de Markt in Schagen komen de tafels komen tevoorschijn onder het afdekzeil, stapels stoelen worden verspreid. "Het lijkt zeker alsof het een gezellige dag gaat worden en we hebben er zin in", zegt restauranthouder Roy van der Weel vrolijk. "We staan te popelen om weer open te gaan. We zijn al zeven maanden dicht en dat is niet niets."

In Nieuwe Niedorp deelt Mart Insing van dorpshuis Prins Maurits gratis koffie en thee uit. "Een bakkie troost. We willen niet provoceren, maar wij willen niet onder stoelen of banken steken dat we onze stem vandaag extra luid willen laten horen." Insing nodigt de passanten en dorpsbewoners uit voor een korte pitstop en vanavond is er een verlicht terras. "We willen graag deze zomer weer op het terras kunnen zitten. Dat is veel te lang geleden."

Etalagepoppen

In Alkmaar staan er ook een hoop terrassen uit. Maar gezellig in het zonnetje een kopje koffie drinken is er niet bij. Dat is alleen voorbehouden aan etalagepoppen. Bij café Gunnery's hebben ze de hoofden beplakt met de gezichten van politici. "Onze relatie is wel eens beter geweest", vertelt medewerker Frank Verbeek lachend. "De relatie staat op dit moment op een laag pitje."