Burgemeesters grote steden steunen oproep van Halsema om terrassen te openen

Ook het Veiligheidsberaad, waarin voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten, is voorstander van "stapje voor stapje versoepelingen, afhankelijk van de stand van zaken van de vaccinatie en de epidemiologische toestand", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

De burgemeesters van de drie andere grote steden hebben de laatste dagen, net als in Amsterdam, te kampen met drukke parken, waarbij bezoekers nauwelijks afstand hielden. Dinsdag werden er twee parken in Utrecht ontruimd, woensdag gebeurde dat in het Vondelpark. Ook in de andere Amsterdamse parken en op het Museumplein was het druk.

Halsema deed haar oproep gisteravond in het RTL-programma Beau. Ze gaf te kennen dat het handhaven van de coronaregels en de openbare ruimte problematisch worden. Dat komt volgens haar door het mooie weer en doordat er steeds minder geloof in de coronaregels is.