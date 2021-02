Burgemeesters verdeeld over heropening terrassen

Maar verschillende burgemeesters zijn ook voorzichtig. Frank Streng van Medemblik wijst juist op de mogelijke risico's die een eventuele heropening met zich mee zou brengen. Hij toont begrip voor de wens van de horecaondernemers, maar baseert zich liever op de coronacijfers. "Het openen van de terrassen zou in strijd zijn met de landelijke maatregelen en is niet passend gezien het aantal besmettingen in de regio", aldus Streng.

Ook burgemeester Martijn Smit van Beverwijk meent dat voorzichtigheid geboden is als het gaat om het opengaan van de terrassen. "We willen alleen niet dat we te snel gaan versoepelen, met als gevolg dat we straks weer een stap terug moeten nemen. Ik vertrouw erop dat het kabinet een zorgvuldige afweging heeft gemaakt." Wel pleit hij ervoor dat de terrassen bij de eerstvolgende versoepelingen weer open kunnen.

'Rek is eruit'

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort zei eerder tegen NH Nieuws dat de lonkende terrassen op het strand zorgen voor een grote toestroom van toeristen. "Terwijl de oproep van het kabinet nog steeds is: recreëer zo veel mogelijk in je eigen omgeving."

Het college van burgemeesters en wethouders van Hollands Kroon laat weten dat zij niet op de stoel van het kabinet willen gaan zitten, maar waarschuwt dat de rek er in het MKB wel een beetje uit is. Het college dringt er daarom bij het kabinet op aan om snel meer perspectief te bieden aan ondernemers.

Burgemeester Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer zegt dat iedereen, ook alle bestuurders, wil dat de terrassen worden geopend, maar dat zij zich afvraagt of dat nú wel verantwoord is. "Ik ben ervan overtuigd dat bij de afweging van het kabinet het vraagstuk terrassen openen, met als mogelijk gevolg een toename van het aantal besmettingen, zeer zorgvuldig wordt afgewogen. Als daardoor de cijfers weer zouden oplopen, waardoor de horeca nog langer gesloten moet blijven, is niemand daarmee geholpen."