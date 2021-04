Broers zien horecadroom in duigen vallen: "Echt in de verkeerde tijd begonnen"

Hoewel de heren dagelijks inmiddels zeker vijftig kopjes koffie 'to go' verkopen, was het plan voor hun zaak heel anders. "Het moest een borreltent worden", vertelt Bo Gyi. "Maar toen het eindelijk wat lekkerder ging kwam corona. Sindsdien zijn we super veel gaan proberen, tot aan een kraam met poffertjes, alleen tevergeefs."

De omzet die de heren draaien met de 'to go-varianten' is simpelweg te laag om de boel draaiende te houden. "We krijgen namelijk geen overheidssteun. We moesten cijfers laten zien van een jaar waarin we nog geen omzet hadden, want we waren nog niet begonnen. En cijfers van toen we net startten, maar de omzet was toen dusdanig laag, dat we niet in aanmerking komen."