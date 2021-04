Amsterdam NL V Corona of geen corona: aantal horecazaken in de stad toegenomen

Ondanks de lockdown en het sluiten van kroegen en restaurants is het aantal horecazaken in Amsterdam flink gestegen. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel zijn er tussen april vorig jaar en begin deze maand bijna driehonderd horecabedrijven bijgekomen. Dat is opvallend omdat de omzet in de horeca vorig jaar met ruim dertig procent is gedaald.

café Arie

In hartje De Pijp, op de hoek waar tot voor kort café Kingfisher zat, zit nu café Arie. Eigenaar is de 32-jarige Dennis Kaandorp. "Café Arie, ja. Vernoemd naar mijn opa." Toen Dennis hoorde dat Kingfisher verdween greep hij zijn kans, corona of niet. "Het gaat een keertje over toch? Ik kijk veel verder dan dat. Arie moet hier over 21 jaar (net zolang als Kingfisher, red.) ook nog zitten. Dus die paar maanden kan ik wel uitzitten."

Ook Thomas Reekers startte afgelopen jaar - samen met twee partners - een nieuwe horecazaak, in De Kauwgomballenfabriek in Overamstel. "Dat was afgelopen september, vlak voor de tweede lockdown. Volgens mij zat er een week tussen het tekenen van het contract en het sluiten van de horeca." Reekers en zijn collega's hebben al een horecabedrijf in Watergraafsmeer. Daar draaide het vorig jaar september nog als een dolle. "Dus wij dachten, joh, als we nu meer ruimte zouden kunnen huren, om aan die vraag te voldoen." Tijdens het gesprek is er één klant binnengekomen voor een broodje kaas. Lachend: "Eh, ja, dat is ongeveer hoe de dag er hier uitziet. Nee hoor, we doen het een en ander aan take-away, we doen wat catering, we doen wat lunchbestellingen. Maar dit is niet waarom je dit begonnen bent."

Elsa en Thomas, eigenaren van BAZOOKA

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel waren er in april 2020 bijna 9.000 horecabedrijven in Amsterdam, eind maart dit jaar waren dat er 294 meer. Veel ondernemers durven het dus toch wel aan, ondanks de voortdurende coronadip. Thomas: "Ik snap dat ook wel. Er liggen gewoon kansen. Mensen denken toch: 'joh, dit gaat niet eeuwig duren'. Wel is het zo dat er ook zaken worden overgenomen. En degene die nu stopt komt er natuurlijk niet heel positief uit. Maar aan de andere kant komen er weer nieuwe mensen die er wat moois van gaan maken hopelijk. En dat willen wij ook."

Dennis, eigenaar van café Arie

Dennis is zo'n beetje klaar met het verbouwen van zijn café. Hij durft nog niet te zeggen wanneer de deuren voor het eerst 'open' gaan. Misschien wel als een terrasje pakken weer mag. En dat zou zomaar eind deze maand kunnen zijn. Of niet. Dennis ziet het allemaal wel. Een openingsfeestje zit er in ieder geval niet in. "Maar er komt zeker wel een grote toost als we open gaan. En dat feestje komt wel. Er zullen hier nog genoeg feestjes worden gevierd."