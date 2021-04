Einde in zicht voor EK Zandsculpturen in Zandvoort, organisatie hoopt op doorstart

Zandvoort is vanaf 3 mei voor het tiende jaar gastheer van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen. Een jubileum met een droevig randje, want er komt zeer waarschijnlijk geen vervolg meer. Het contract tussen organisator de Zandacademie, de gemeente Zandvoort en Holland Casino loopt in 2021 af en wordt vooralsnog niet verlengd.

"Zandvoort voelt voor ons altijd als 'thuiskomen'. De kunstenaars staan in de rij om mee te mogen doen. Het is een warm bad, er wordt ook nooit iets gesloopt. Iedereen heeft respect voor de sculpturen", aldus Marcel Elsjan of Wipper, die het evenement tien jaar geleden met zijn Zandacademie in Zandvoort introduceerde.

Een woordvoerder van Holland Casino laat weten dat het besluit al voor de coronacrisis was genomen. "Het is een duur evenement en het Casinofonds heeft ook de functie om vernieuwende evenementen te ondersteunen. In die zin was het gewoon tijd voor wat anders."

De organisatie is afhankelijk van de financiële steun van de gemeente Zandvoort en het Casinofonds van Holland Casino. Met dat fonds worden jaarlijks flink wat evenementen gesponsord in het kustdorp. Het EK Zandsculpturen kostte de gemeente de afgelopen vier edities per jaar zo'n 70.000 euro, waarbij er jaarlijks ook 30.000 euro uit het Casinofonds werd toegevoegd.

Marcel Elsjan of Wipper hoopt desondanks dat er toch nog een oplossing kan worden gevonden om het evenement voor Zandvoort te kunnen behouden. "Enkele steden in België en Duitsland hebben al interesse getoond, maar de zandsculpturen horen na tien jaar gewoon bij Zandvoort. Het zou heel jammer zijn als dat in één keer zou verdwijnen. Ze hebben bijgedragen aan het imago van Zandvoort als 'house of the sandsculptures'. Ik geef nog niet op."

De vooralsnog laatste editie vindt plaats van 3 tot en met 9 mei. De sculpturen, met dit jaar als thema 'Landschap door het oog van de meester', blijven in ieder geval tot en met half augustus in het dorp staan. "Afhankelijk of de Formule 1 wel of niet doorgaat, kunnen ze langer blijven staan", aldus Elsjan of Wipper. "Want als het wel doorgaat, moeten de pleinen helemaal vrijgemaakt worden."

Deelnemers uit Nederland

Vanwege corona kunnen de deelnemers, net als bij de negende editie, niet vanuit het buitenland overgevlogen worden. Ze wonen allemaal in Nederland, waaronder twee Ieren en een Belgische zandkunstenares. Daarnaast doen er nog drie Nederlanders mee. De sculpturen komen op het Badhuisplein, het Gasthuisplein, het Kerkplein, het Stationsplein en bij het HDMZ Museum te staan.

De negende editie werd door corona uitgesteld, maar kon toch later in 2020 doorgaan, omdat het op papier als 'buitenexpositie' werd aangekondigd in plaats van als 'evenement'. Voor het eerst waren de zandsculpturen dus ook gedurende de winter te bewonderen. Voor wethouder Gert-Jan Bluijs reden om eens te experimenteren of de zandsculpturen tijdens strenge vorst ook in ijssculpturen konden veranderen, zoals hieronder is te zien.