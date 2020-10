EK Zandsculpturen in Zandvoort 'afgelast', maar sculpturen blijven staan als expositie

"Het was wel even spannend, maar we mogen in onze handjes knijpen dat we nu door mogen, daar ben ik heel blij om", aldus Maxim Gazendam. De zandkunstenaar uit Kortenhoef is de Nederlandse deelnemer aan het Europees Kampioenschap. Hij zou tegen vijf andere kunstenaars, uit onder meer Rusland en Ierland, om de titel strijden. Zóu, want er zal deze editie geen winnaar worden verkozen.

"Als de kunstenaars nog niet bezig waren geweest, dan hadden we het wel afgelast, maar nu wilden we er toch graag mee door", aldus de Zandvoortse wethouder van cultuur, Gert-Jan Bluijs. Samen met het Zandvoorts Museum werd een slimmigheidje bedacht om de zandsculpturen toch af te kunnen laten maken. "Het evenement 'EK Zandsculpturen' is afgelast. We gaan niet jureren met een grote groep, er zullen geen prijzen worden uitgereikt. Wat we wel doen is dat we het nu als expositie in de buitenlucht door laten gaan. De beelden komen dus gewoon in de openbare ruimte te staan." Een 'Ek'spositie dus.

'Zandvoort Goes Wild'

De kunstenaars gaan deze editie met het thema 'Zandvoort Goes Wild' aan de slag. Eerder was al besloten om geen deelnemers uit het buitenland te laten overkomen. Ze komen nu allemaal uit Nederland, maar hebben wel 'roots' elders in Europa. Zoals Niall Magee. Hij woont in Groningen, maar komt oorspronkelijk uit Ierland. "Ik ben bezig met een vos die een fazant doodbijt. Ik heb gehoord dat hier veel vossen in de duinen rondlopen en dat ze ook wel eens in het dorp zijn te zien."

Niall ligt er niet wakker van dat er nu een streep door de competitie is gegaan. "Het geeft me gewoon plezier om een sculptuur te maken. Het maakt niet uit of het nu voor een competitie is of niet."