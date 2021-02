Haarlem NL V Experiment aan de kust: is een zandsculptuur om te toveren in een ijssculptuur?

ZANDVOORT - Het begon allemaal met een geintje van wethouder Gert-Jan Bluijs. Zou het niet mogelijk zijn om de zandsculpturen in het dorp in de winter van een laagje ijs te voorzien? Dan heb je twee exposities voor de prijs van één. Maar kán dat wel, een zandsculptuur in ijs laten veranderen? Daar kun je maar op één manier achter komen, door het gewoon te proberen.

En dus staan er donderdagochtend vroeg, bij een temperatuur van min 7 graden, twee medewerkers van de gemeente een grote vos van zand te benevelen met warm water. Het kunstwerk is in het najaar van 2020 gemaakt door de Ierse deelnemer aan het Europees Kampioenschap Zandsculpturen, dat jaarlijks in Zandvoort wordt gehouden.

Een zandsculptuur wordt ondergespoten met water - NH Nieuws / Paul Tromp

Gijs, die de vos met kleine waterdruppeltjes besproeit, heeft er na een uur een hard hoofd in. "Ik heb er heel sterk mijn twijfels over." Ook de wethouder had hogere verwachtingen. "Ik had gehoopt dat het wat witter uit zou gaan slaan, maar misschien dat dat nog komt." Bluijs heeft uiteraard wel de organisatie van het EK Zandsculpturen van zijn experiment op de hoogte gebracht, want een dik pak ijs is niet echt goed voor de kunstwerken. Toch kreeg hij groen licht. "We doen er één, als test. We hebben voor deze vos gekozen, omdat die de minste details van alle zandkunstwerken heeft." Oftewel, daar kan niet zoveel aan kapot gaan. "We gaan zien wat er gaat gebeuren. In deze rare tijd, moet je soms rare dingen doen. En het is helemaal geweldig dat Gijs dit doet, want hij heeft in de 42 jaar dat hij voor de gemeente werkt nog nooit zoiets gedaan", aldus Bluijs. Gijs knikt instemmend. "Zoiets geks doen, is wel heel leuk ja."

Gijs benevelt het zandkunstwerk met warm water - NH Nieuws / Paul Tromp

Werken met sneeuw in plaats van zand Het is natuurlijk leuk dat de wethouder dit allemaal bedenkt, maar wat vinden de betreffende zandkunstenaars hier nou van? Maxim Gazendam uit Kortenhoef doet ook jaarlijks mee aan het EK Zandsculpturen en heeft nog een sculptuur van een hert in Zandvoort staan. Hij is deze dagen te vinden in de omgeving van Garderen. Naast het 'Veluws Zandsculpturen Festijn', een museum vol zandsculpturen, werkt hij aan de grootste iglo van Nederland.

Maxim Gazendam voor de 'grootste iglo van Nederland' - NH Nieuws / Paul Tromp

"We zijn als ludieke actie van het Zandsculpturen Festijn nu deze iglo aan het bouwen, volgens het thema 'Coffee to Go uit de Iglo", vertelt Maxim. De iglo, met een diameter van 9 meter en een hoogte van ongeveer vier meter, gaat komende dagen 'open' voor het publiek. Binnen staat een bank, voor verlichting en een vuurkorf wordt nog gezorgd. Een ijskunstenaar maakt naast de iglo een enorme beer uit blokken sneeuw. "Ik maak ook wel eens ijssculpturen, dus dit is niet helemaal vreemd voor me. Je werkt natuurlijk wel met hele andere gereedschappen dan bij zand. Nu gebruik je kettingzagen en beitels, bij zand eerder scheppen en troffels", aldus de Kortenhoever. En wat vindt hij van het Zandvoortse experiment? We laten hem op de telefoon wat beelden zien van het benevelen van de vos. "Ik vind het een mooi initiatief. Ze zijn er natuurlijk niet voor gemaakt, maar als stunt is het leuk om te zien. Ze worden er uiteindelijk niet beter van, maar ze zouden er toch niet heel lang meer staan. Ik ben wel heel benieuwd naar het eindresultaat!" Ook benieuwd of het Zandvoortse experiment is geslaagd en hoe de iglo van Maxim eruit ziet? Kijk dan naar bovenstaande reportage!