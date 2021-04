Huisartsen kraken AstraZeneca-advies Gezondheidsraad: "Maakt mensen onzeker en bang"

Het besluit om het AstraZeneca-vaccin niet langer toe te dienen aan mensen onder de 60 zet bij huisartsen door het hele land kwaad bloed. Een actiecomité met daarin ook enkele Noord-Hollandse huisartsen diende daarom afgelopen weekend een motie van afkeuring in bij de Gezondheidsraad, die het kabinet adviseerde mensen jonger dan 60 niet meer in te enten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut.

Mai Neyens, huisarts Landsmeer - eigen foto

Onder de Noord-Hollandse huisartsen die bij actiecomité Het Roer Moet Om zijn aangesloten zijn de Pieter Bots uit Uithoorn, Bart Meijman en Petra van Leeuwen uit Amsterdam en Mai Neijens uit Landsmeer. NH Nieuws ging met laatstgenoemde huisarts in gesprek over de ontstane commotie rond het AstraZeneca-vaccin. "Als ik iemand in mijn praktijk een pilletje adviseer, en erbij zeg dat er een kans is van 1 op 150.000 dat je eraan dood gaat, nou reken maar dat niemand dat pilletje neemt." Huisarts Mai Neijens uit Landsmeer windt er geen doekjes om: de communicatie van de Gezondheidsraad rondom het risico dat gepaard gaat met het AstraZeneca-vaccin schiet wat haar betreft flink tekort. Vanwege het risico op bloedstollingsproblemen adviseerde de Gezondheidsraad het kabinet afgelopen week het AstraZeneca-vaccin niet langer toe te dienen aan mensen jonger dan 60 jaar. Voor mensen boven de 60 kan het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut wel worden blijven gebruikt. Niet omdat de bijwerking bij die groep niet zou kunnen optreden, maar wel omdat het risico op een ernstig ziektebeeld of overlijden door corona bij die groep veel groter is. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) concludeerde na onderzoek dat de kans op trombose na inenting met het AstraZeneca-vaccin kleiner dan 1 op 100.000 is.

Quote "Het lijden in die groepen is erg groot, want mensen zijn bang en geïsoleerd" Mai Neijens, huisarts Landsmeer

De Landsmeerse huisarts benadrukt dat de Gezondheidsraad de volksgezondheid op één zou moeten hebben staan, maar dat nu niet het geval is. "Door alleen het advies in de media te gooien, zonder duidelijk plan, worden mensen onzeker en bang", betoogt Neijens. Ze ontkent niet dat er risico's zijn, maar vindt wel dat de Gezondheidsraad met haar advies 'de bijwerking uitvergroot'. De actiegroep beticht de Gezondheidsraad ervan met haar advies 'extra grote gezondheidsschade onder de bevolking' te veroorzaken, zo valt te lezen in de motie van afkeuring die afgelopen zondag op een bord bij het pand van de Gezondheidsraad in Den Haag werd bevestigd. "Deze schade staat in geen verhouding tot de uiterst zeldzame complicaties van dit vaccin, en dat is onverantwoord in tijden van een ongekende gezondheidscrisis." Tekst gaat door onder de foto.

Het plan was dat Neijens deze weken in haar praktijk meerdere risicogroepen met het AstraZeneca-vaccin zou inenten. "Mensen met het syndroom van down, met overgewicht, maar ook zware astma-patiënten en mensen met suikerziekte", somt ze de groepen op die vanwege het advies nu vooralsnog buiten de boot vallen. "Het lijden in die groepen is erg groot, want mensen zijn bang en vaak geïsoleerd." Dat die groepen nu nog niet worden ingeënt, betekent bovendien dat ze langer worden blootgesteld aan het risico op een coronabesmetting. Neijens benadrukt dat dat risico veel groter is dan het risico dat iemand wordt getroffen door trombose. Om de gezondheidsschade te beperken en geen vaccins te verspillen pleit ze voor meer 'professionele vrijheid' voor huisartsen, zodat zij de mogelijkheid krijgen om met wederzijdse instemming ook mensen jonger dan 60 met AstraZeneca in te enten.

Quote "De angst voor die ene bijwerking is groter dan de angst voor het virus" Mai Neijens, huisarts Landsmeer

Een nadelig bij-effect van het advies van de Gezondheidsraad is dat ook veel zestigplussers zich zorgen maken, vertelt Neijens. "Ik krijg veel afzeggingen van mensen in de leeftijdscategorie van 60 tot 65", vertelt Neijens. Afmeldingen "Alleen gisteren al had ik 25 afmeldingen, dat is zo'n 15 procent. De angst voor die ene bijwerking is groter dan de angst voor het virus", ze ze. "Het lijkt wel alsof we eraan gewend zijn geraakt dat we in een gezondheidscrisis zitten. De enige manier om hier uit te komen is vaccineren, vaccineren, vaccineren."

AstraZeneca ook bij zestigplussers impopulair Uit onderzoek van I&O-research blijkt dat ruim vier op de tien zestigplussers (42 procent) uit angst voor ernstige bijwerkingen niet gevaccineerd wil worden met het AstraZeneca-vaccin. 55 procent van de ondervraagden zegt er geen probleem mee te hebben.