Gooise huisartsen verrast door zestigplus-besluit voor AstraZeneca-vaccin

De huisartsen zullen wel degelijk aan de gang gaan met het vaccineren van hun aangewezen doelgroep, de zestig- tot vijfenzestig-jarigen. Het was de bedoeling om hier zwaarlijvige mensen en mensen met het syndroom van Down onder de zestig jaar aan toe te voegen. Die groep moet door het besluit van de regering om hen niet met AstraZeneca te prikken nog geduld hebben. Batenburg benadrukt dat het vaccin voor de zestig- tot vijfenzestig-jarigen hoe dan ook veilig is. "We hebben ze opgeroepen om hun vaccin te halen."