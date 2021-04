Gooise huisartsen gaan vaccineren in kerken en brandweerkazernes

Wachten op groen licht

Als alles volgens plan verloopt zouden de eerste prikken komend weekend of maandag al gezet kunnen worden, maar dat hangt wel af hoe het gaat met de vaccinatiestop van het AstraZeneca-vaccin. Het vaccineren ligt nu nog stil door onderzoek naar bijwerkingen, maar er wordt nog deze week groen licht verwacht om verder te gaan.

"Alle vaccinaties die huisartsen geven, zijn in principe met dit vaccin", vertelt een woordvoerder van de RHOGO. "We wachten het bericht dat we daarmee weer kunnen starten nu af. Het kan elk moment komen. Daarna kan het wat ons betreft snel gaan. Als we groen licht hebben kunnen we de afspraken gaan maken. We staan er klaar voor. Enkele huisartsen verwachten komend weekend of maandag al te kunnen starten, anderen starten over twee weken."

Het wordt voor huisartsen de eerste keer dat ze coronavaccins zetten. Toch hebben ze met vaccineren op aparte locaties wel al ervaring. Zo werd de griepprik afgelopen jaar al op centrale locaties gegeven. Huisarts René Batenburg noemt dat 'een geschikte proef'. "Dat moest ook al op afstand. De wachttijd na afloop is het enige verschil", aldus Batenburg.