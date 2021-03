Ellen kreeg klachten na AstraZeneca-vaccin: 'Ga tweede prik niet nemen'

"Toen ik vorige week maandag werd geprikt, was dit verhaal nog niet bekend. Maar als ik het vooraf had geweten, met mijn tromboseverleden, had ik dit vaccin ook niet genomen", vertelt Ellen aan NH Nieuws. Ze voelt zich na de prik niet lekker en heeft hoofdpijn. Maar nadat de pijn in haar rechterarm aanhoudt, maakt ze een afspraak met de huisarts.

Bloedverdunners voorgeschreven

Of haar klachten echt verband houden met de inenting is niet duidelijk. Maar opvallend vindt ze het wel. "Ik heb een verleden met trombose (bloedstollingen waardoor bloedvaten in aderen verstopt raken), heb zelfs als tiener in het ziekenhuis op de IC gelegen. Maar al zeker dertien jaar heb ik geen klachten meer, tot vorige week na de vaccinatie. In eerste instantie legde ik de link niet eens met trombose. Maar toen ik woensdag nog last had, heb ik de huisarts gebeld." Er wordt een echo gemaakt, waar niks op te zien is. Maar omdat trombose soms pas later zichtbaar is, krijgt ze toch bloedverdunners voorgeschreven.

Volgens echo toch geen trombose

Vandaag moest Ellen opnieuw naar het ziekenhuis voor een echo. Daaruit bleek dat er geen sprake is geweest van trombose, al heeft ze daar wel haar twijfels over. "Ik zei tegen de arts: 'ik voel dat het wel zo is'. Ik denk dat het ook komt, omdat ik al meerdere dagen bloedverdunners gebruik. Maar in het ziekenhuis zeiden ze dat je dan evengoed resten van bloedstolsels moet kunnen vinden. Maar trombose blijft een vaag begrip."