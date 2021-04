Huisarts verwacht te blijven vaccineren met AstraZeneca

Aankomende donderdag- en vrijdagavond staan er 300 patiënten gepland om gevaccineerd te worden. Als het vaccin toch wordt afgekeurd, dan is er nog geen uitzicht op een plan B. "Nee, eerlijk gezegd niet. Als we helemaal niet meer mogen vaccineren met AstraZeneca - wat ik echt niet verwacht - dan moeten we afwachten wat de volgende instructies worden. Dan zouden ze landelijk toch een nieuwe puzzel moeten gaan maken."

De patiënten die via de huisarts worden gevaccineerd vallen in de doelgroep 60-64 jaar, hebben een Body Mass Index (BMI) van hoger dan 40 of het Syndroom van Down. "We hebben nu 25 patiënten onder de 60 jaar moeten afzeggen, omdat het AstraZeneca vaccin voor die groep al even op pauze is gezet."

Telefoon roodgloeiend

Al sinds vorige week staat de telefoon roodgloeiend bij de praktijk. "Je ziet toch dat veel mensen graag willen, en ons bellen met de vraag of ze nog mogen komen."

Toch roept Verhart mensen op om niet te snel te bellen, omdat de andere zorg dan in de wacht komt te staan. "Tot nu toe kunnen we het handelen, maar het zijn toch een significant aantal vragen die de druk wel ophogen."