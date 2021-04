Eerste 'coronavrije' vlucht vandaag vanaf Schiphol: wanneer mogen we weer allemaal?

Vanmiddag om 13.00 uur vertrekken 189 Nederlanders op de eerste 'coronavrije' vliegvakantie sinds het begin van de crisis. Sunweb en Transavia kregen meer dan 25.000 aanmeldingen voor het overheidsexperiment, maar mogen maar één Boeing 737-800 vullen voor een all-inclusive reis naar het Griekse eiland Rhodos. Het is een proef om erachter te komen of coronavrij op vakantie gaan vanaf de zomer weer mogelijk is.

Wachtende passagiers in Vertrekhal 1 op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Voor de ANVR, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse reisondernemingen, is nóg een zomer zonder buitenlandvakanties uitgesloten. De Noord-Hollandse reisorganisatie D-reizen heeft de zomer al niet gehaald en de ANVR vreest dat meer reisbedrijven failliet zullen gaan als de overheid na 15 mei niet gaat versoepelen. Voor heel de wereld geldt momenteel code oranje: alleen noodzakelijke reizen. Daar horen vakanties niet bij. Voor de all-inclusive vliegvakantie naar Rhodos wordt vandaag een uitzondering gemaakt. Alle passagiers worden voor de heen- en terugvlucht twee keer getest, ze mogen het resort niet af en als ze weer thuis zijn moeten ze in quarantaine. Het vijfsterrenresort hebben ze voor zichzelf, want op het geteste personeel na is er verder niemand. Bubbelreis "Het is een eerste hele kleine stap naar een normale zomer", zegt directeur Frank Oostdam van de ANVR tegen NH Nieuws. "Van de all-inclusive reis naar Rhodos moet vooral geleerd worden hoe veilig reizen tijdens de zomervakantie mogelijk kan zijn." Na deze 'bubbelreis', waarbij de deelnemers het hotelterrein niet af mogen, volgen proefvakanties met meer vrijheid. De bestemmingen van die reizen zijn nog niet bekend. Een reis naar Curaçao is afgeblazen vanwege de hoge besmettingscijfers op het eiland. Artikel gaat verder onder de foto.

Dit staat de 189 vakantiegangers de komende week te wachten - Mitsis Grand Hotel Beach Hotel

Volledig gevaccineerde vlucht Oostdam weet zeker dat we niet ontkomen aan een soort vaccinatiepaspoort om te kunnen reizen deze zomer. Hij noemt het liever een certificaat waarin staat aangegeven dat je negatief getest of gevaccineerd bent, of je al corona hebt gehad en immuun bent. Hij verwacht wel dat meerdere landen Nederlandse toeristen alleen zullen toelaten als ze gevaccineerd zijn. In de Verenigde Arabische Emiraten en in Qatar gaven ze daar afgelopen week al een voorproefje van. De luchtvaartmaatschappijen Emirates en Qatar Airways maakten rondvluchten met uitsluitend gevaccineerde passagiers en bemanningsleden. De Emiraten lopen wereldwijd voorop met het vaccineren van de bevolking en Emirates heeft haar 35.000 medewerkers al laten prikken. Met de vaccinatievluchten is volgens de luchtvaartmaatschappijen bewezen dat veilig vliegen weer mogelijk is. Emirates heeft zelfs een vaccinatiesticker op een Airbus A380 geplakt. Artikel gaat verder onder de foto's.

Emirates A380 met uitsluitend gevaccineerde inzittenden Emirates

Airbus A350-1000 van Qatar Airways op Schiphol NH Nieuws / Doron Sajet

Frank Oostdam is wel een beetje jaloers op de Golfstaten. "Het vaccineren kan in Nederland echt wel wat sneller", vindt de ANVR-baas. Hij gaat er nu vanuit dat de meeste Nederlanders deze zomer op zijn minst het eerste prikje hebben gehad. Grenzen dicht De eerstvolgende stap moet volgens Oostdam de versoepeling van het wereldwijde negatieve reisadvies zijn. Hij denkt dat minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid eind deze maand bekend zal maken wat er na 15 mei mogelijk zal zijn. Oostdam benadrukt dat er weer per land moet worden beoordeeld of reizen wel of niet kan. Maar met het trage vaccinatietempo en het hoge aantal besmettingen moeten we wel rekening houden dat andere landen de grenzen nog dicht zullen houden voor Nederlanders.

Directeur Frank Oostdam van de ANVR - ANVR