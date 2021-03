Al 17.000 aanmeldingen voor coronavrije vliegvakantie naar Rhodos

SCHIPHOL - Meer dan 17.000 mensen hebben zich gisteravond aangemeld voor de coronavrije vakantie van Sunweb en Transavia naar Rhodos. De vliegvakantie is een proef van de overheid om te onderzoeken of vakanties naar het buitenland vanaf de zomer weer veilig mogelijk zijn. De enorme toestroom van bezoekers legde de site van Sunweb vrijwel meteen plat.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het aantal aanmeldingen zal naar verwachting verder oplopen. Wie in aanmerking wil komen voor de all-inclusive vakantie op het Griekse eiland kan zich nog tot en met 31 maart melden. Er is plaats voor slechts 189 reizigers: precies het aantal stoelen in een Boeing 737-800 van Transavia.

Notaris

Sunweb laat weten dat een notaris wordt betrokken bij de selectie van de reizigers. Omdat de site kort na de lancering om 18.00 uur door drukte vrijwel meteen uit de lucht was, zullen niet uitsluitend de eerste aanmeldingen de vakantie worden gegund. Bovendien moeten potentiële reizigers voldoen aan een aantal (gezondheids)criteria.

De vakantie op Rhodos is vermoedelijk erg in trek vanwege de relatief lage kosten en de reisdata. Voor 399 per persoon organiseren Sunweb en Transavia een all-inclusive verblijf van 8 dagen, de vluchten van en naar Schiphol, vervoer en vijf verplichte coronatests. De deelnemers mogen op Rhodos niet van het resort af.

Meivakantie

De reis is gepland van 12 tot en met 19 april. Dat betekent dat voor de 189 deelnemers een uitzondering wordt gemaakt op het negatieve reisadvies dat nog tot 16 mei voor de hele wereld geldt. Ook de meivakantie van dit jaar valt in die periode.