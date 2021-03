Enorme toestroom van 'smachtende' vakantiegangers legt Sunweb-site plat

SCHIPHOL - De website van reisorganisatie Sunweb is sinds 18.05 uur vanavond onbereikbaar, vermoedelijk door de grote toestroom van bezoekers die 'coronaproof' mee willen naar Rhodos. Het kabinet maakte gisteravond bekend samen met Sunweb en Transavia een all-inclusive vakantie te organiseren, om erachter te komen of coronavrij reizen in de zomervakantie mogelijk is.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wie in april een weekje voor 399 euro per persoon mee wil naar Rhodos, moet zich aanmelden via de website www.magikalopvakantie.nl van Sunweb. Tot half mei geldt voor alle Nederlanders een negatief reisadvies voor heel de wereld, dus het lijkt erop dat veel mensen de coronavrije vakantie als buitenkans zien om te toch te kunnen reizen. De enorme toestroom van 'smachtende geïnteresseerden' is waarschijnlijk de oorzaak van de onbereikbare site van de reisorganisatie.

Er is plek voor 189 reizigers, precies het aantal stoelen van een Boeing 737-800 van Transavia. Sunweb selecteert de vakantiegangers die aan enkele voorwaarden moeten voldoen, zoals een PCR-test binnen 72 uur voor vertrek, een sneltest vier uur voor het boarden en tijdens de hele vakantie moet iedereen in het resort blijven. Bij terugkomst in Nederland moet men maximaal tien dagen in quarantaine. Minderjarigen, ouderen boven de 70 en hoogrisicopatiënten mogen niet mee.

Schiphol

Een woordvoerder van Transavia liet eerder vandaag aan NH Nieuws weten niks aan de pakketreis te verdienen. De luchtvaartmaatschappij hoopt dat de proef bijdraagt aan een snel herstel voor reisbranche. De all-inclusive vakantie naar het Griekse eiland Rhodos duurt acht dagen. De heenvlucht is op maandagmorgen 12 april en vertrekt vanaf Schiphol.