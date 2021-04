ANVR vreest domino-effect door faillissement D-reizen: "Dat kan niet anders"

Het faillissement van D-reizen, met het hoofdkantoor in Hoofddorp, is een drama voor de sector. Voor het eerst is een grote reisorganisatie slachtoffer geworden van de coronacrisis. Brancheorganisatie ANVR vreest dat het hier niet bij blijft.

Woordvoerster Mirjam Dresmé van ANVR hield al rekening met het faillissement. De beroerde situatie bij D-reizen staat niet op zichzelf. "Al die reisbedrijven hebben het moeilijk. We liggen al min of meer een jaar praktisch volledig stil. We hopen dat we half mei weer kunnen beginnen maar garantie hebben we niet."

Met bijna driehonderd vestigingen in het land en bijna 1.200 medewerkers is D-reizen een van de grotere reisorganisaties in Nederland. In Noord-Holland heeft het bedrijf 24 winkels. De rechtbank in Haarlem sprak het faillissement uit.

Een jaar lang hebben de touroperators en reisbureaus gekeken hoe ze kunnen bezuinigen op personeel en andere posten in Nederland om de coronacrisis te overleven. Maar de reisorganisaties moeten het vooral hebben van de buitenlandse vakanties en die liggen stil.

Vouchers

En omdat veel van die reizen door de coronacrisis zijn geannuleerd, moeten reisorganisaties hun klanten terugbetalen die geen genoegen nemen met een voucher. "Andere jaren hebben we ook wel te maken met annuleringen maar sinds maart afgelopen jaar is het massaal. Het gaat om honderdduizenden annuleringen en je hebt er praktisch geen enkele boeking tegenover staan. Terwijl reisorganisaties wel vooraf hotels en luchtvaartmaatschappijen moesten betalen." Geld dat volgens de brancheorganisatie niet altijd is teruggestort door de annuleringen.

Domino-effect

De ANVR sluit niet uit dat het faillissement van D-reizen een domino-effect veroorzaakt en ook andere bedrijven in de reisbranche in grote problemen brengt. Mirjam Dresmé. "Het heeft ook effect op bedrijven die verkopen via D-reizen, zoals touroperators. Dat kan niet anders." Om hoeveel van dit soort bedrijven het gaat in Noord-Holland, is nu nog moeilijk in kaart te brengen.

'Heel triest'

Bestuurster Marlies Possel houdt zich namens de FNV bezig met de reisbranche. Het nieuws is ook hier hard aangekomen. In een eerste reactie zegt ze. "We vinden het heel triest voor alle medewerkers van D-reizen. We gaan nu eerst onze leden informeren over wat ze kunnen doen bij zo'n faillissement en ze bijstaan."