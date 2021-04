Doek gevallen voor reisorganisatie D-reizen

D-reizen, een van de grootste reisorganisaties van Nederland, is vandaag failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bekend gemaakt. Het hoofdkantoor in Hoofddorp maakte bekend alle 285 reisbureaus te sluiten, daar werken ruim 1.150 medewerkers.

Thyra de Groot

De reisorganisatie wijt het faillissement aan de coronacrisis. D-reizen trok meerdere keren aan de bel bij het ministerie van Economische Zaken voor duidelijkheid over vouchers en het terugbetalen van klanten. D-reizen ving vervolgens bot bij een rechtszaak tegen de staat en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De goedkeuring van het Voucherfonds door de Europese Commissie komt voor de reisorganisatie te laat, D-reizen heeft geen geld meer om haar klanten terug te betalen. Gitzwarte dag Directeur Jan Henne De Dijn: “Het is een gitzwarte dag voor ons. Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Met ons faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland, die zorgt voor een diversiteit aan reisaanbod voor de consument." D-reizen hoopt op een doorstart van het bedrijf.