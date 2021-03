Transavia mag een Boeing vol 'smachtende' Nederlanders al in april op vakantie sturen

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wie de 189 gelukkigen zijn, zal worden bepaald door Sunweb. Vanaf morgenavond 18.00 uur kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de website van de reisorganisatie. De vakantiegangers moeten voldoen aan enkele criteria van de overheid. Zo mogen alleen volwassenen tot 70 jaar mee naar Rhodos, met uitsluiting van hoogrisicopatiënten.

Testen

Voor vertrek vanaf Schiphol moet iedereen twee keer getest zijn op corona en eenmaal op de plek van bestemming moet iedereen op het vakantieresort blijven. De 189 reizigers hebben het rijk alleen, want andere gasten zijn gedurende die 8 dagen niet welkom.

Na de vakantie moeten de reizigers in Nederland tien dagen in quarantaine. Het is ook mogelijk om na vijf quarantainedagen een PCR-test te laten doen. Als die negatief is, mag met de quarantaine worden gestopt. Het hele pakket, inclusief vlucht, verblijf en coronatests, kost 399 euro per persoon.

Noodknop

De overheid werkt momenteel ook aan proefreizen met voor auto-, cruise-, trein- en busvakanties. De vakantiepilot van Transavia en Sunweb is geslaagd als er geen besmettingen zullen zijn. Het kabinet houdt wel een slag om de arm: als het RIVM de vakantie toch niet veilig vindt, kan op de 'noodknop' worden gedrukt als er sprake is van extreem veel besmettingen of signalen over zorgwekkende varianten op de plek van bestemming.