LIVE NH Sport met FC Volendam - Helmond Sport en Jong Ajax - TOP Oss

Het aftellen is in volle gang; de prijzen worden bijna verdeeld. Zowat elke wedstrijd is een finale. Zo ook vanavond in de eerste divisie. Het kwakkelende FC Volendam ontvangt het jagende Helmond Sport. En Jong Ajax wil op De Toekomst TOP Oss van zich afschudden. Beide duels hoor je vanaf 19.00 uur live op de radio bij NH Sport.

NH Sport

De dubbele nederlaag in het paasweekend is bij FC Volendam hard aangekomen. Deelname aan de play-offs is ineens veel minder zeker dan gedacht. De ploeg van trainer Wim Jonk kan zich tegen concurrent Helmond Sport geen nieuwe uitglijder veroorloven. Tekst gaat verder onder het artikel

De ontmoeting in Helmond eindigde in een moeizame 1-0 zege. Het enige doelpunt werd, met het hoofd, gemaakt door de naar Cambuur vertrokken Nick Doodeman. Wie dit keer het verschil moet maken, hoor je van verslaggever Edward Dekker. De aftrap is om 20.00 uur.

Jong Ajax - TOP Oss Opnieuw zou Jong Ajax FC Volendam ter wille kunnen zijn. Tweede paasdag snoepten de Amsterdamse beloften Helmond Sport de eerste punten af in de vierde periode. Ook de tegenstander van vanavond, TOP Oss, is nog een outsider voor de laatste periode. Bij een zege zet Jong Ajax op de ranglijst een leuke stap omhoog. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kan van plek veertien opklimmen naar plaats tien. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever op sportpark De Toekomst, waar de bal eveneens om 20.00 uur gaat rollen. De twee andere Noord-Hollandse ploegen in de eerste divisie komen maandag in actie. Telstar gaat op bezoek bij Almere City FC en Jong AZ ontvangt FC Dordrecht. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Behalve het voetbal uit de eerste divisie blikken we uiteraard terug op Ajax - AS Roma en kijken vooruit naar AZ - Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk - Ajax. Presentatie Rob Mooij en Stef Swagers.